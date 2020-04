Le confinement, plus difficile à vivre pour les Mayennais qui habitent en appartement

Nous ne sommes pas tous égaux devant le confinement. Si nos restrictions de circulation sont difficiles à vivre quand on habite en maison avec un jardin, elles le sont encore plus en appartement. Témoignage de Lavallois.

Le déconfinement, ce n'est pas pour tout de suite. Emmanuel Macron a annoncé ce lundi soir la prolongation du confinement de quatre semaines supplémentaires, jusqu'au 11 mai, après déjà un mois de restriction de circulation, pour lutter contre l'épidémie de coronavirus.

Nous avons donc entamé ce mardi midi notre cinquième semaine de confinement. Mais nous ne sommes pas tous égaux face au confinement, nous n'avons pas tous la chance d'avoir une maison avec un jardin. Beaucoup vivent en appartement, et les activités sont beaucoup plus limitées.

On fait vite le tour

"C'est un peu long, c'est vrai qu'on a du mal à distinguer les semaines du week-end quand on est dans le même lieu du lundi au dimanche. On est en télétravail donc on s'occupe la journée. Après sinon ça revient vite à la télévision ou à de la lecture, mais on fait vite le tour", raconte Jenifer qui vit dans le centre-ville de Laval, près du square de Boston.

Reportage France Bleu Mayenne. Copier

J'ai un avantage, j'ai un chien

Carmen a fait son grand ménage de printemps pour s'occuper. "Par exemple on va nettoyer les placards à fond, on va faire les carreaux, on fait des choses qu'on ne fait pas habituellement".

On tourne en rond au bout d'un mois

Mais cette retraitée, très impliquée dans la vie associative du quartier Saint-Nicolas à Laval, se sent un peu à l'étroit. "Je suis une personne qui sort assez souvent, qui a des occupations tous les jours, donc c'est très dur. Mais j'ai la chance d'avoir un appartement grand, ensoleillé le matin d'un côté et l'après-midi de l'autre. On se met sur le balcon l'après-midi avec une chaise, on arrive à s'y habituer à force, mais au début c'est très dur. J'ai un avantage, j'ai un chien. Ça me permet de sortir quatre fois dans la journée avec le chien. Et puis comme nous avons l'autorisation de sortir une heure par jour et bien je sors autour de chez moi, en respectant un kilomètre. Je suis une marcheuse, donc je marche. Ceux qui ont des enfants je les plains, car en appartement ce n'est pas facile. On tourne en rond au bout d'un mois."

Carmen vit dans le quartier Saint-Nicolas à Laval. Copier

Quand on a un jardin, il y a un espace supplémentaire, fort plus agréable qu'un simple appartement

Mohammed a des enfants, il vit dans le quartier des Pommeraies avec sa compagne et ses trois petites filles. "C'est le rôle de papa, fois dix. Ce n'est pas de tout repos, mais c'est agréable parce qu'on vit plus de moments en famille. On fait des petits parcours, du dessin, des constructions, des poissons d'avril, des petits lapins, la chasse aux œufs de Pâques. Quand on a un jardin, il y a un espace supplémentaire, fort plus agréable qu'un simple appartement", raconte le papa.

C'est le rôle de papa, fois dix

Alors les filles de Mohammed attendent avec impatience la petite sortie quotidienne d'à peine une heure, pour prendre l'air dans le quartier.