Le confinement plus dur à vivre dans les grands ensembles du quartier Etouvie à Amiens

Du haut du 11e étage de la barre d'immeubles des Coursives, quartier Etouvie à Amiens, Joël ne voit plus grand monde par la fenêtre. Confinement oblige, les enfants ne jouent plus dehors. Et l'homme de 56 ans, malade et qui marche avec des béquilles, est considéré comme à risque : "C'est le médecin qui me l'a dit". Il n'ouvre plus sa porte aux voisins, "et on est nombreux, des gens isolés, des gens âgés aussi. On ne sait jamais, où les gens qu'on croise ont été, et personne n'a de masque".

Dernière sortie, c'était samedi

Samedi dernier, la dernière fois qu'il est sorti de chez lui, c'était pour aller chez le médecin. Il en a profité pour aller voir le pharmacien et aller jusqu'au supermarché à 700 mètres de la barre d'immeubles, sur la rue d'Abbeville : "Mon beau-frère, lui est malade aussi. Avant c'est lui qui venait m'aider pour les courses, mais comme il habite Camon, avec le confinement, il vient plus. Il a peur aussi pour sa santé".

L'amicale des locataires de la SIP, la société immobilière picarde, gestionnaire des logements sociaux, réclame que la mairie mette en place le portage des courses pour les plus fragiles. Et une solution pour payer les loyers. Parce que la SIP a fermé ses locaux avec le confinement. Le bureau de poste de proximité, maintenu en raison de la qualification en quartier prioritaire, est désormais fermé lui aussi.

La Poste fermée, tant pis pour les loyers

Le président de l'amicale et conseiller départemental Claude Chaidron explique : "Ici, on est probablement dans le quartier le plus pauvre d'Amiens. Les gens sont nombreux à payer leur loyer en liquide, et on ne peut plus le faire qu'à La Poste. Ou par carte bancaire, mais c'est à la SIP et elle est fermée. En plus, il n'est écrit nulle part dans l'attestation dérogatoire de déplacement qu'on a le droit de sortir pour aller payer son loyer!".

Contactée, la SIP répond qu'il y aura "une tolérance" pour les locataires qui n'ont pas de solution pour payer. Le loyer sera payable après la fin du confinement, et sans doute échelonné pour ne pas avoir à tout payer en une fois. La SIP mentionne aussi qu'un accompagnement téléphonique des locataire est assuré et reçoit "70 à 80" appels par jour. Mais il ne s'adresse qu'aux locataires de 85 ans et plus.