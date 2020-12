"Le confinement sans ordi, c'est horrible" : ces habitants des Hauts-de-France touchés par l'illectronisme

Selon une étude de l'Insee publiée le mardi 8 décembre, dans la région Hauts-de-France, quelques 800.000 personnes de plus de 15 ans n'utilisent pas internet ou ont de grosses lacunes pour utiliser les outils numériques. Rencontre avec une famille du Pas-de-Calais concernée par l'illectronisme.

Jessica Desmedt et son fils Mattia ont reçu un ordinateur portable entre les deux confinements.

C'est un mot un peu barbare pour définir les personnes qui n'utilisent pas internet ou qui ont des difficultés avec les outils numériques de base. L'illectronisme touche 1 habitant sur 6 dans la région Hauts-de-France, soit 800.000 personnes de plus de 15 ans concernées. Un chiffre similaire à la moyenne nationale (17%). C'est ce qui ressort d'une étude de l'Insee rendue publique ce mardi 8 décembre.

Dans le Nord-Pas-de-Calais, cela touche principalement les personnes âgées de plus de 60 ans et celles qui sont peu diplômées. Certaines zones géographiques sont davantage concernées, comme le Ternois.

Pour les personnes concernées par cette fracture numérique, le premier confinement n'a fait qu’exacerber les choses. "Ça a été horrible", confie simplement Jessica Desmedt, maman de 38 ans, qui élève seule ses deux enfants à Billy-Montigny près de Lens (Pas-de-Calais).

"Désormais, on a besoin de l'ordinateur pour tout, tout se passe sur le numérique. J'en avais besoin pour faire des démarches et aussi pour les enfants, pour avoir les cours directement à la maison. Du coup, on a eu un lâchement scolaire total."

Moins de stress

Mais Jessica n'a pas les moyens financiers de s'offrir un PC. Alors à l'annonce du reconfinement, elle se tourne vers l'association Avenir des cités, basée à Harnes, tout près de chez elle.

"Ils sont venus m'apporter un ordinateur portable, m'ont connecté au réseau et tout a été opérationnel tout de suite. Hop, je clique et tout s'ouvre. Cela me fait vraiment du bien, j'ai moins de stress pour les enfants. C'est vraiment super !"

"Je suis content parce que je peux aller plus facilement sur l'ENT pour regarder les bulletins, recopier mes cours, affirme le fils de Jessica, Mattia, 11 ans, en classe de sixième. Ça permet de mieux suivre."

Après ses devoirs, l'adolescent aide aussi sa maman. Elle aimerait bien pouvoir un jour naviguer toute seule sur internet. "Je galère encore un petit peu, car je ne suis pas très pro en ordinateur, admet Jessica. C'est un peu dur mais on y va tout doucement."

Evidemment, Jessica Desmedt souhaiterait garder l'ordinateur le plus longtemps possible quitte à payer une petite somme. Pour compléter et être complètement autonome, elle vient d'investir dans une imprimante.