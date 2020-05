Fini le stationnement gratuit à Annecy. C'est la décision du maire Jean-Luc Rigaut, qui veut ainsi encourager la population à reprendre les transports en commun et le vélo. De son côté, la ville de Chambéry laisse le stationnement gratuit jusqu'au 1er juin.

Le stationnement redevient payant à Annecy et reste gratuit à Chambéry jusqu'au 1er juin

Nous y sommes donc... le pays est enfin déconfiné. La vie normale reprend doucement son cours ainsi que les habituelles obligations du quotidien, comme notamment payer le stationnement de surface. De nombreuses villes dans nos pays de Savoie ont rendu le stationnement gratuit pendant le confinement, mais toutes les bonnes choses ont une fin. Il va redevenir petit à petit payant... et à ce sujet, les stratégies sont différentes selon les maires.

Annecy : un retour progressif au stationnement payant

À Annecy par exemple, le stationnement redevient, dès maintenant, progressivement payant. Selon le maire, Jean-Luc Rigaut, "Les zones bleues seront de nouveau contrôlées et les zones d'abonnement résident retrouveront également leur pertinence. C'est assez logique puisque l'on a fait la gratuité des transports en commun pendant la période du confinement, le transport redémarre, la tarification qui va avec, aussi." Il en est de même avec le stationnement.

"Je ne veux pas que la gratuité change l'utilisation des transports dans le trajet domicile-travail" - Jean-Luc Rigaut, maire d'Annecy

L'autre argument du maire d'Annecy est écologique. "Je veux encourager l'usage du deux-roues et une pratique modérée de l'accès au centre-ville via la voiture pour ceux qui travaillent. Il faut rebasculer tranquillement vers les transports en commun, donc je ne veux pas que la gratuité change l'utilisation des transports dans le trajet domicile-travail. _Il ne faut pas perdre de vue qu'avant le Covid, le sujet principal était la transition écologique, climatique._"

Jean-Luc Rigaut souhaite ainsi que les comportements continuent de changer. "On encourage un usage différencié de la voiture, il ne faut pas que les bonnes pratiques sanitaires fassent oublier les bonnes pratiques d'il y a deux mois. Il faut vite revenir à la normale sinon on va être rattrapé par nos affaires de climat." Le maire d’Annecy évoque cependant la possible mise en place d'une dérogation pour les restaurateurs, qui doivent pour l’instant rester fermés.

Chambéry : stationnement gratuit jusqu'au 1er juin

À Chambéry, la stratégie est différente, le stationnement reste gratuit jusqu’au 1er juin. Le maire Michel Dantin veut ainsi "inciter la population à fréquenter les commerces chambériens et puis il y a peut-être aussi une vertu pédagogique. _On va voir comment fonctionne une ville quand le stationnement est gratuit, ce qui est réclamé par certaines personnes_. Moi je crains beaucoup que les voitures ventouses bloquent tout, mais on a 15 jours pour voir."

"Inciter la population à fréquenter les commerces chambériens" - Michel Dantin, maire de Chambéry

Le maire veut également laisser du temps à ceux qui pour le moment restent en télétravail afin de trouver une solution pour stationner leur voiture. Enfin, Michel Dantin prévoit également de rendre gratuit le stationnement entre 12h et 14h, non seulement à l’entrée du centre-ville comme prévu dans son programme de campagne, mais aussi partout dans Chambéry.

Le stationnement reste donc pour le moment gratuit à Chambéry mais aussi à Aix-les-Bains, Thonon ou encore Annemasse.