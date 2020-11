Au Covid et à sa crise sanitaire, succède vite la crise économique. Pour les personnes en situation de précarité, la vague est souvent encore plus dure à passer.

Le confinement, une épreuve encore plus dure dans la précarité

Il est 13h30, ce vendredi froid de novembre. La grille de l'entrepôt des Restos du Coeur, situé dans le quartier Saint-Hilaire, à Rouen, s'ouvre. Devant, une dizaine de petits caddies, alignés le long du mur pour matérialiser sa place dans la file d'attente. Pendant ce temps, on papote, on rigole, on se change les idées. Ici, la plupart des gens se connaissent.

Ce n'est pas la première fois qu'ils vont aux Restos, mais, en ce moment, l'association est encore plus importante. "Beaucoup de gens nous ont demandé si l'on restait ouvert. Inquiets de savoir s'ils pourraient manger, tout simplement, explique Jean-Marie Marchand, responsable de cette antenne. _Il y a un besoin de relations humaines_, dans cette période où l'autre est vu comme le porteur potentiel d'un virus. Il faut se retrouver dans ces lieux, qui ne sont pas seulement des lieux de distribution, mais aussi un lieu social. Pour certains, c'est la seule sortie hebdomadaire."

Les Restos, ce n'est pas que de la nourriture. C'est une discussion."

Pour autant, pas question de transiger avec les règles de distance, le parcours est fléché, personne ne se croise pendant la distribution, qui se fait en partie en extérieur.

Si le nombre de personnes inscrites n'a pas augmenté, les profils ont pu un peu changer, selon Jean-Marie Marchand : "Il y a plus de jeunes isolés, ce que l'on n'avait pas vraiment avant."

Celle qui s'occupe des inscriptions, c'est Myriam : "Ce n'est pas toujours facile pour les bénéficiaires. Aller solliciter un paquet de pâtes...Je les comprends. Mais la situation change dans la vie, et on est là pour ce moment-là !"

Sans maison pendant le confinement

Il y a ceux qui ont un peu, et ceux qui n'ont rien. Et eux ne vont pas forcément aux Restos du Coeur. Comme Yazir. Lui est un réfugié, venu d'Ethiopie. Après un trajet de quatre ans, il n'a pas de toit à Rouen. "La vie est très dure, lâche-t-il, alors qu'il est sur les quais de la Seine à Rouen. Le Covid est encore un autre problème pour nous. Tout est fermé, donc j'attends dehors. La police me laisse tranquille, je ne suis pas un criminel. Moi, tout ce que je veux, c'est une maison."

Pour lui, la seule solution sera le 115, le SAMU social. Mais cela ne durera pas beaucoup plus qu'une nuit.