Le confinement, une inondation, 2 nouveaux mois de fermeture : la double peine pour une commerçante mayennaise

La rocambolesque et triste histoire d'une commerçante à Ballots dans le Sud-Mayenne.

Charlotte Ferrand est esthéticienne, la gérante du salon "Es'Ethik". Elle devait donc rouvrir le lundi 11 mai après deux mois d'inactivité en raison du confinement et ses nombreuses clientes attendaient ce moment avec impatience.

Mais deux jours plus tôt, un violent orage s'est abattu sur la commune. Et l'institut de beauté a subi de gros dégâts. 2 mois de plus de fermeture, au moins, le temps de tout remettre à neuf. Charlotte Ferrand va se battre, confie-t-elle à France Bleu Mayenne, pour que son commerce de proximité survive à cette tempête : "une double coup de massue, une catastrophe même si les aides de l'Etat étaient présentes. Et deux nouveaux mois de fermeture pour nous et la clientèle, le moral était déjà en berne. On va donc fermer pendant une période qui va durer autant que le confinement. Même si notre clientèle sera au rendez-vous quand nous rouvrirons, ça ne permettra pas de sortir complètement la tête de l'eau. On fait appel à la solidarité pour que toutes les personnes, qui voient que des gens se battent pour le dynamisme et l'attractivité de nos compagnes, soient là et on les attend".

Un tel institut de beauté en pleine campagne, balnéothérapie, spa, sauna, c'est rare, alors Charlotte Ferrand compte sur le soutien des habitants pour que son activité ne disparaisse pas. Aucune date précise de réouverture du salon n'est pour l'instant envisagée.

