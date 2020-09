Le congé de paternité de 28 jours diversement accueilli en Haute-Vienne

Emmanuel Macron a officialisé ce mercredi la décision d'étendre le congé paternité à une durée de 28 jours tout en précisant qu'il y aurait sept jours obligatoires. La mesure entrera en vigueur le 1er juillet 2021 et à l'hôpital de la mère et de l'enfant à Limoges, la nouvelle n'est pas tombée inaperçue chez les jeunes papas qui viennent rendre visite à leurs compagnes et leurs nouveaux nés.

Pour ce jeune fonctionnaire qui vient d'avoir des jumeaux "C'est dommage, c'est trop tard mais ce sera pour les prochains" confie t-il en gardant le sourire. Même chose pour Romain qui vient aussi d'avoir un bébé et qui est chauffeur dans une entreprise de transports. "Je n'ai pas de chance car je n'ai droit qu'à mes onze jours. Je fais des grosses journées et pour seconder la maman 28 jours ça aurait été pas mal" explique le jeune papa.

Une mesure brutale pour les toutes petites entreprises ?

Dans les entreprises il va donc falloir s'organiser. Du côté de la Confédération des petites et moyennes entreprises de la Haute Vienne Laurence Beaubelique, la présidente de la CPME reconnait que ça va changer la donne même si elle dit comprendre que les papas aient envie de profiter davantage de ces moments heureux.

Et pour elle un congé de paternité se prévoit "On n'est pas pris au dépourvu mais il faut que les salariés soient conscients qu'il y a un délai à donner et que ça doit bien être discuté avec le chef d'entreprise pour qu'il n'y ait pas de souci". Mais elle reconnait aussi qu'avec ce congé de 28 jours la mesure peut sembler brutale aux toutes petites entreprises qui n'ont que deux ou trois salariés et dans ce cas "S'il en manque un pendant un mois ça risque d'être très problématique" ajoute Laurence Beaubelique.

"On n'avait pas besoin de ça"- le représentant des restaurateurs en Haute-Vienne

Mais cette mesure a du mal à passer surtout chez les restaurateurs. "Je suis tombé de haut, on n'avait pas besoin de ça" s'insurge Alain Guillout, le président de l'UMIH 87, l'union des métiers et des industries de l’hôtellerie. "Déjà qu'on a du mal à trouver du personnel dans notre secteur pour travailler et c'est encore plus compliqué en ce moment dans cette situation déjà très difficile" réagit Alain Guillout.

Dans les restaurants où les brigades sont conséquentes on ne s'inquiète pas outre mesure comme au Versailles à Limoges où le patron Cyril Boissier se montre plutôt serein "On a la chance d'être ouvert 7 jours sur 7 donc on a une brigade suffisamment importante pour pouvoir assurer ce genre de contraintes et plus on est nombreux plus on peut trouver des solutions de remplacement".