Le congé menstruel expérimenté dans une entreprise de Haute-Garonne

Ne pas venir au travail le premier jour de ses règles et continuer malgré tout d'être payée. Mesdames, vous en rêviez ? Et bien c'est chose faite. Près de Toulouse une petite entreprise vient de mettre en place le congé menstruel. L'expérimentation va durer un an.

A Labège près de Toulouse, chez "Louis" petite entreprise de fabrication de meubles, les salariés expérimentent le congé menstruel. L'idée : ne pas avoir à subir sur son lieu de travail les désagréments causés par des règles douloureuses. Le principe : un jour de congé par mois, ou bien un jour de télétravail, le premier jour des règles. Ce n'est pas un dû, mais un droit à disposition, une possibilité de congés à prendre si nécessaire. Un projet initié par les salariés, un congé "gagnant-gagnant" explique le patron.

"Des milliards de raisons" pour ce congés menstruel

Le fabricant de meubles "Louis" compte 17 salariés : 8 femmes, 9 hommes. Quand l'idée du congé menstruel fait surface dans les conversations, Manu ébéniste s'empare du sujet : "dans notre métier les femmes qui ont leurs règles pendant les jours d'atelier c'est très compliqué car c'est sept heures debout non stop, avec des charges lourdes à porter, un accès aux toilettes pas toujours rapide et parfois des règles très douloureuses, on s'est rendu compte qu'il y a des milliards de raisons pour ce congé menstruel". Fruit d'une discussion entre collègues, ce congé se veut égalitaire car "on s'est rendu compte que certaines femmes posaient un congés payé pour être absentes ce jour- là, du coup c'était injuste car les autres salariés ont deux jours et demi de congés par mois".

Manu, ébéniste chez "Louis", l'un des initiateurs du congés menstruel. Copier

Un jour de congés menstruel par mois

Le principe : un jour de congé par mois. Ce n'est pas un dû, mais un droit à disposition, une possibilité de congé à prendre si nécessaire. Le patron Thomas Devineaux peut ainsi anticiper les absences et réorganiser les tâches : "pas d'autorisation, pas besoin d'aller chez le médecin, si elles ont une première journée de règles difficiles, il suffit de prévenir le manager. Du coup en production on évite les imprévus, c'est gagnant-gagnant, c'est de la souplesse, de la confiance et un bien être au sein de l'entreprise."

Thomas Devineaux, patron de l'entreprise "Louis". Copier

Un vrai plus pour Jessica, ébéniste à l'atelier de production de meubles :

C'est bien car ça nous permet de nous reposer ce jour-là et de revenir le lendemain plus en forme que si on avait passé notre journée à douiller" - Jessica

Loin de stigmatiser les femmes de l'entreprise, le congé menstruel rassemble les salariés comme Gaël derrière un projet novateur :

C'est cool, on espère que ça va se développer car on a tous droit à deux jours et demi de congés par mois, c'était inégal que certaines utilisent un de ces jours pour se remettre de leurs règles"

Pour le moment aucune journée de congé menstruel n'a été posée, l'expérimentation va durer un an.