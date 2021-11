Le Congrès national des Alcooliques Anonymes à Dijon ce week-end

L'association des Alcooliques anonymes en congrès à Dijon ce samedi et ce dimanche (photo illustration)

Le congrès national des Alcooliques Anonymes au Palais des Congrès de Dijon ce samedi et ce dimanche. Pour son 61ème anniversaire, l’association organise une rencontre entre professionnels de la santé, de la justice et des services sociaux. Il débute à 9h30 ce samedi. Parmi les thématiques de cette première matinée : comment dépasser ses préjugés, aller au-delà des stéréotypes ou comment se reconstruire quand on est frappé par ce fléau ?