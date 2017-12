Le Conseil constitutionnel censure une partie de la loi sur l'état d'urgence

Un article de la loi sur l'état d'urgence a été censuré, ce vendredi, par le Conseil constitutionnel. Il encadre notamment les contrôles d'identité et les fouilles de bagages.

L'article 8-1 de la loi du 3 avril 1955 sur l'état d'urgence est non conforme à la Constitution. Le Conseil constitutionnel a donc décidé de le censurer, ce vendredi.

Des fouilles et des contrôles d'identité pas assez encadrées

Selon les Sages, les mesures qu'il contient, à propos notamment des contrôles d'identité et des fouilles de bagages, sont insuffisamment encadrées et donc incompatibles avec le respect de la vie privée et la liberté de circulation. Même si l'état d'urgence a été remplacé le 1er novembre par une loi antiterroriste, cette décision devra être prise en compte en cas de nouveau recours à l'état d'urgence. Le Conseil constitutionnel a cependant laissé aux législateurs jusqu'au 30 juin pour se mettre en conformité avec sa décision.

L'article en question prévoit que le préfet peut autoriser dans des lieux "qui doivent être précisément définis" et pour une durée "qui ne peut excéder 24 heures" des contrôles d'identité, des fouilles de bagages et des visites de véhicules. Cet article a été voté en juillet 2016, dans le cadre de la loi de prolongation de l'état d'urgence intervenue après l'attentat de Nice.

Quid de la loi qui remplace l'état d'urgence ?

C'est un avocat spécialiste de la Ligue des droits de l'Homme (LDH) qui avait déposé en septembre une question prioritaire de constitutionnalité (QPC). Il y avait selon lui "une dérive" : "Ces zones pouvaient être créées sans qu'il y ait besoin de justifier un risque de menace terroriste". De plus, "on ne pouvait pas avoir un contrôle du juge puisque, comme la mesure ne durait que 24 heures, on n'avait pas le temps de saisir un juge pour obtenir une suspension", a expliqué Me Patrice Spinosi. Cette durée de 24 heures pouvait de surcroît être renouvelée.

Depuis juillet 2016, plus de 4.000 autorisations ont été prononcées. Or "la répartition géographique est très déséquilibrée", a mis en avant à l'audience l'avocat. Quatre départements, dont la Saône-et-Loire et le Nord, ont en effet regroupé plus de 75% des mesures. "Toute la question désormais, c'est de voir comment le Conseil constitutionnel va encadrer la nouvelle loi" antiterroriste, qui reprend certaines des mesures incriminées, a conclu l'avocat. La LDH a en effet déposé le 15 novembre quatre QPC, visant les principales dispositions de cette loi antiterroriste.