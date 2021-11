Le conseil constitutionnel s'installe à Bourges

Il faut dire que l'un des neuf membres est berruyer : c'est l'avocat et ancien sénateur du Cher, François Pillet, nommé parmi les sages par le président du sénat en février 2019. Le conseil constitutionnel, présidé par Laurent Fabius, a pour rôle de garantir que les lois promulguées respectent bien les textes et l'esprit de la constitution de la Véme République, de 1958. Les sages étudieront notamment ce mardi après-midi, à Bourges une requête déposée par Coyote, l'assistant d'aide à la conduite... Dans le jargon juridique, on appelle cela une question prioritaire de constitutionnalité : en clair, interdire de signaler les lieux des contrôles de police ou de gendarmerie sur les routes, porte t-il atteinte aux libertés individuelles garanties par la constitution de 1958 ? Un décret publié en avril dernier, autorise les préfets à interdire aux applications d'aide à la conduite de signaler, les contrôles de stupéfiants, d’alcoolémie ou dans le cadre d’une attaque terroriste. Cela ne concerne pas les contrôles de vitesse. Coyote estime qu'il s'agit d'une atteinte à la liberté de communication entre les utilisateurs d'un même service électronique d'aide à la conduite. Les neuf sages devront donc trancher. Cette « zone blanche » pourra être décrétée pendant deux heures pour les contrôles d’alcool et de stupéfiants, jusqu'à douze heures pour un enlèvement ou une attaque terroriste. Cette mesure aurait dû entrer en application au 1er novembre, mais elle a été retardée pour des raisons techniques, indique le ministère de l'intérieur. Le conseil constitutionnel se réunira à partir de 14H30 à la cour d'appel de Bourges et rendra sa décision dans quelques semaines.