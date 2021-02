Le Conseil d'État annule la possibilité de tirs non létaux sur les ours dans les Pyrénées

Le Conseil d'État vient d'annuler la possibilité de recourir à des tirs non létaux contre les ours bruns dans les Pyrénées. L'organisme estime que cela porte atteinte à la survie de l'espèce.

C'est une mesure qui était expérimentée depuis 2019 que vient d'annuler le Conseil d'État ce vendredi 5 février : la possibilité de recourir à des tirs non létaux sur les ours bruns dans les Pyrénées est annulée. L'organisme estime que cela peut porter atteinte à la survie de l'espèce. Cet effarouchement des ours avec des tirs non létaux était réclamé par un certain nombre de chasseurs et d'éleveurs, ariégeois notamment.

Une espèce menacée de disparition

Le Conseil d'Etat, saisi par l'association Ferus, estime que les mesures d'effarouchement simple (..) "ne sont pas de nature à porter atteinte au maintien des populations d'ours ou à compromettre l'amélioration de l'état de conservation de l'espèce". En revanche, la possibilité de procéder à du tir non létal, "sans encadrer davantage ses conditions de mise en oeuvre (...) ne permettent pas de s'assurer" que les dérogations ne portent pas atteinte "au maintien des populations concernées dans leur aire de répartition naturelle et ne compromettent pas l'amélioration de l'état de l'espèce". Les ours bruns, dont la population tourne autour d'une cinquantaine d'individus, sont en danger critique d'extinction dans les Pyrénées. Trois individus ont été tués par l'homme en 2020. Fin janvier, la Commission européenne a demandé à la France de procéder à de nouvelles réintroductions, conformément aux engagements pris dans son plan national ours de 2018. De part et d'autre des Pyrénées, la présence de l'ours est décriée, parfois combattue, notamment par les éleveurs qui déplorent des prédations de brebis. En 2019, 1.173 animaux ont été tués par des ours et 36 ruches détruites. En 2020, le bilan montre "une baisse du nombre des victimes de prédation", selon la préfecture d'Occitanie.

