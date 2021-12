Le Conseil d'État opposé au déconfinement des volailles : "on s'y attendait", réagit un éleveur landais

La décision était attendue dans les Landes. Le Conseil d'Etat a rejeté ce vendredi 24 décembre 2021, les recours déposés par la confédération paysanne et d'autres associations comme le Modef, qui demandaient notamment le déconfinement des volailles. Pour la plus haute juridiction, le risque sanitaire est trop élevé. "Il résulte de l'instruction que les mesures contestées ont été décidées pour faire face à un risque sanitaire particulièrement grave et urgent", peut-on lire dans son ordonnance.

Tout ça n'a pas été pris en compte

Mais le Modef (Mouvement de défense des exploitants familiaux) dénonce une décision qui ne traite pas du fond du dossier. "On s'y attendait sur la forme. Jusqu'à fin mars, on va devoir respecter la claustration. Pour nous, c'est une mesure très peu efficace. Les derniers cas apparus c'était en salle de gavage, dans des élevages totalement claustrés. Ce sont des choses qu'on dit depuis le départ, la claustration ne protège pas de la contamination. Les vraies questions de fond ce sont : le nombre trop élevé d'animaux en présence simultané sur les sites d'élevages, les approvisionnement, les intrants, les flux, tout ça n'a pas été pris en compte."

Une réexamination en 2022

Les recours seront réexaminés par le Conseil d'Etat en mars 2022. Une mise à l'abri de la volaille de plein air est en vigueur depuis le 5 novembre pour les éleveurs. Pour le gouvernement, l'objectif est d'endiguer l'épidémie de grippe aviaire qui frappe dans le Sud-Ouest, le Gers, les Landes et les Pyrénées-Atlantiques.