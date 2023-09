Le Conseil d'État valide l'interdiction de l'abaya à l'école

Le port de l'abaya, longue robe traditionnelle, "s'inscrit dans une logique d'affirmation religieuse", a estimé le Conseil d'État qui a validé l'interdiction du port de cette tenue à l'école, et rejeté le recours d'une association qui demandait sa suspension. Cette interdiction "ne porte pas une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de la vie privée, à la liberté de culte, au droit à l'éducation et au respect de l'intérêt supérieur de l'enfant ou au principe de non-discrimination", a estimé le juge des référés.

ⓘ Publicité

La haute juridiction administrative avait été saisie en urgence par l'association Action droits des musulmans (ADM), qui pointait un risque de discrimination et d'atteinte aux droits. Le Conseil d'État a cependant estimé que le port à l'école de l'abaya s'inscrivait "dans une logique d'affirmation religieuse, ainsi que cela ressort notamment des propos tenus au cours des dialogues engagés avec les élèves".

Or "la loi interdit, dans l'enceinte des établissements scolaires publics, le port par les élèves de signes ou tenues manifestant de façon ostensible, soit par eux-mêmes, soit en raison du comportement de l'élève, une appartenance à une religion", rappelle la juridiction.