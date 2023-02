Le conseil départemental acte la fermeture du collège de Bléneau, les élèves iront notamment à Saint-Fargeau

Devant l'entrée du conseil départemental, à Auxerre, une dizaine de militants, habitants de Bléneau, se sont donnés rendez-vous. Ils veulent sensibiliser les élus avant qu'ils se prononcent pour ou contre la fermeture du site du collège de Puisaye, situé dans le village.

N'ayant jamais réussi à rencontrer le président du conseil départemental, malgré plusieurs sollicitations, ils réussissent enfin à l'interpeller. Pour lui remettre les 1 200 signatures d'une pétition contre la fermeture du site, et pour lui demander des comptes. La discussion, trop courte, ne permet pas de discuter du fond. Patrick Gendraud évoque juste le fait d'être "un démocrate. Une assemblée composée d'élus par le peuple va se prononcer."

La majorité invoque l'intérêt des enfants

A l'intérieur, justement, les débats en viennent à la question du collège . A l'issue, les élus votent majoritairement pour sa fermeture. Seuls trois d'entre eux se prononcent contre. "On est découragés, puisqu'on a mis beaucoup d'ardeur pour sauver notre collège", déplore Philippe Laurent, membre du collectif. "On est surtout déçus par les politiques, qui sont censés représenter leurs électeurs, les habitants de l'Yonne."

Pascal Meunier et Patrice Aufrère, membres du collectif pour sauver le collège de Bléneau, dénoncent une décision contre l'intérêt des élèves. © Radio France - Thomas Giraudeau

Les arguments de la majorité départementale sont connus depuis novembre dernier. D'abord, les travaux nécessaires à la remise aux normes du bâtiment coûteraient plus de cinq millions d'euros. Selon le collectif pour le sauvetage du collège, qui a lui aussi réalisé des devis, plus de dix fois moins.

Outre les travaux, la conseillère départementale du canton de Bléneau, Coeur-de-Puisaye, Isabelle Froment-Meurice, invoque surtout "l'intérêt des enfants". Une expression qui hérisse le poil des opposants. Aujourd'hui, le collège de Puisaye est réparti sur trois sites : Bléneau, Saint-Sauveur et Saint-Fargeau. En fermant le premier, et en transférant les 120 collégiens , en partie à Toucy, à Charny, et la majorité à Saint-Fargeau, elle assure que tous les cours optionnels pourront être proposés dans de meilleures conditions.

"Aujourd'hui, pour le cours d'allemand par exemple, il y a huit enfants à Bléneau, sept à Saint-Fargeau, et peut-être huit à Saint-Sauveur-en-Puisaye. L'enseignant assure le cours dans un établissement en présentiel, et donne en même temps le cours, mais en visio, aux élèves scolarisés dans l'autre site. Ils sont sous la surveillance d'un assistant d'éducation. On a vu les dégâts de l'école à distance pendant le Covid, ce n'est pas possible." Avec le regroupement des élèves, à partir de la rentrée de septembre 2023, il n'y aura plus de cours à distance, assure Isabelle Froment-Meurice.

Isabelle Froment-Meurice et Gilles Abry, conseillers départementaux du canton de Bléneau, ont voté pour la fermeture du site. © Radio France - Thomas Giraudeau

"Les cours à distance fonctionnent"

"Au contraire, cela se passe très bien", rétorque Audrey Rouillé. Son fils, en 4e, suit justement ce cours d'allemand, en partie à distance. L'enseignant vient une fois sur trois au collège de Bléneau. "Il a de très bonnes notes ! Quand il a appris la fermeture, il a pleuré", raconte-t-elle, "parce qu'il va perdre tous ses amis. Ils habitent dans d'autres villages que Bléneau et ne seront pas dans le même collège que lui l'année prochaine. Ils iront à Toucy, ou à Charny."

A côté d'elle, Katia Garcia ne semble pas directement concernée, au premier abord, par la fermeture du collège. Ses enfants sont plus jeunes, à l'école primaire de Bléneau. "Mais des parents vont quitter le village maintenant, et avec eux leurs enfants vont partir. Qui dit moins d'enfants dit suppressions de classes !"

Baisse démographique

Katia et les membres du collectif en sont certains. L'activité économique du village va en pâtir. "Un des deux boulangers nous a dit qu'il allait partir", rapporte Patrice Aufrère, membre du collectif et habitant de Bléneau. "C'est loin d'être attractif pour la population."

"On ne peut pas se draper des atours de grands défenseurs de la ruralité, et ne pas être raccord dans ses actions avec ce que l'on professe", tempête André Villiers. Le député de l'Yonne, et ancien président du conseiller départemental est un des seuls à avoir voté contre. "Dans le département voisin de la Nièvre, où il y a 100 000 habitants de moins que dans l'Yonne, certains collèges comptent moins d'élèves que celui de Bléneau. Et pourtant, ils sont maintenus, alors que la Nièvre et l'Yonne sont dans la même académie. C'est un choix politique ! Nous, au niveau départemental, ne sommes pas obligés de subir les décisions de réductions de moyens d'enseignement décidés par l'Etat. Nous pouvons nous y adapter autrement et nous devons conserver les collèges en zone rurale !"

Le député, et ancien président du département, André Villiers est un des seuls élus à avoir voté contre la fermeture du site. © Radio France - Thomas Giraudeau

L'Yonne perd 400 collégiens par an, selon le département, en raison de la baisse démographique. La majorité assure également que les collèges qui accueilleront les élèves auparavant scolarisés à Bléneau ont largement les capacités de les accueillir. Les cantines seraient également adaptées, des travaux d'un montant d'un million et demi d'euros seront bientôt menés à Saint-Fargeau.

"Et tous les jours, 20 000 enfants prennent les transports scolaires dans l'Yonne. Alors oui, la fermeture du collège imposera à 27 enfants de s'aligner et de prendre eux aussi le bus", constate Patrick Gendraud. Le président du conseil départemental assure que les 100 élèves déjà transportés par car jusqu'à Bléneau ne seront pas pénalisés, ne passeront pas beaucoup plus longtemps dans le bus le matin et en fin d'après-midi.