Le Conseil départemental continue d'assurer les missions indispensables à la sécurité des Vauclusiens

Tous les services du Conseil départemental de Vaucluse sont fermés actuellement et jusqu'au 27 mars minimum en raison de l'épidémie de Covid19. Les Espaces Départementaux des Solidarités (EDeS) et la Maison Départementale des Personnes Handicapées sont également fermés. En revanche, certains salariés du Conseil départemental continuent d'assurer les missions indispensables à la sécurité des Vauclusiens, dans le respect des règles de prudence en vigueur.

Maintien de l'accompagnement des seniors et de la protection des mineurs et des adultes vulnérables

Les personnes âgées dépendantes de plus de 60 ans et les personnes en situation de handicap peuvent joindre la MDPH, la maison départementale des personnes handicapées au 0 800 800 579. Les personnels des Services d'Aides et d'Accompagnement à Domicile sont équipés de masques et de gants pour continuer d'assurer leur mission.

Pour ce qui est de la protection des mineurs, tout signalement d'un cas relevant "d'une véritable situation d'urgence" peut être signalé auprès des Espaces Départementaux de Solidarité où des permanences téléphoniques sont assurées. Tout signalement (Protection des mineurs et des adultes vulnérables, Protection Maternelle et Infantile, Personnes âgées, dépendantes de plus de 60 ans et personnes en situation de handicap) relevant véritablement de l'urgence doit se faire par téléphone auprès de l’EDeS le plus proche de votre domicile ou à la MDPH. La liste des numéros de permanence est à retrouver sur le site internet des Espaces Départementaux des Solidarités. Il est également possible de signaler une urgence en composant le 119.

Le versement de l'allocation RSA est maintenu

Le Conseil départemental de Vaucluse assure que le versement de l'allocation RSA est maintenu en lien avec les services de la CAF et ceux de la MSA. Aucune procédure de suspension du RSA ne sera prononcée. En revanche, tous les rendez-vous sont reportés et toutes les nouvelles demandes de RSA seront traitées, mais dans des délais plus importants en raison du contexte sanitaire national.