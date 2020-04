Le Conseil départemental de la Manche prend en charge la livraison des masques aux soignants

Le Conseil départemental de la Manche a décidé de mobiliser ses salariés pour distribuer les masques de protections aux soignants des hôpitaux manchois. L'initiative a pour but de soulager le personnel de santé du territoire, pendant la crise du coronavirus.

Comment aider le personnel soignant à affronter la pandémie de coronavirus ? Le Conseil départemental de la Manche se mobilise. Ses salariés vont désormais distribuer des masques de protection aux soignants du département.

Sur les trois secteurs de Saint-Lô, Cherbourg et Avranches, ce seront 32 695 masques qui seront acheminés dans 97 établissements. (Cela ne prend pas en compte les masques commandés par la Région Normandie en partenariat avec les départements de la Manche, du Calvados et de l’Orne.)

19 670 masques ont d'ores et déjà été distribués dans 59 établissements, principalement des EHPAD ou des Maisons d’accueil spécialisées définis par l’ARS, ce mardi 31 mars. Le matériel provenait des hôpitaux de Cherbourg (GHT Cotentin) et de Saint-Lô (GHT centre manche).

Pour le Sud Manche (GHT d’Avranches), l’organisation de l’hôpital étant déjà bien établie, il a été convenu que le service de livraison ne serait mis en place que la semaine prochaine.

Précautions sanitaires de mise

Pour acheminer ce matériel, ce sont, entre autres, des agents des centres routiers et du Cabinet qui sont mobilisés pour doter les personnels soignants de la Manche. Les agents du Conseil Départemental travaillent équipés de gants et vêtements appropriés, munis de gels hydroalcooliques. Des circuits de livraisons ont été établis et sur place, la préconisation d’aucun contact rapproché avec les employés des établissements a été demandée.