Seine-Saint-Denis : le conseil départemental veut planter 30 000 arbres en dix ans sur le territoire

Le conseil départemental de la Seine-Saint-Denis a dévoilé, ce jeudi 11 juin, son plan Canopée pour accélérer la végétalisation du territoire. Objectif : planter 30 000 arbres en dix ans et passer de 16% à 20% de couverture arborée d'ici 2030.

Stéphane Troussel, le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis, le reconnaît lui-même : "L'arbre n'est pas le premier symbole qui vient en tête" pour définir ce "territoire essentiellement urbain et marqué par de grands projets d'aménagement". Alors pour que l'arbre reprenne sa place dans le 93, le département a présenté, ce jeudi 11 juin 2020, son plan Canopée.

Une naissance, un arbre

Un plan qui prévoit d'augmenter la surface arborée de la Seine-Saint-Denis de 16% à 20% d'ici 2030. Pour y parvenir, la collectivité s'engage à planter 30 000 nouveaux arbres en dix ans. Un bilan sera rendu public chaque année pour faire le point sur les plantations réalisées. Aussi, à chaque fois qu'un arbre sera abattu dans le cadre d'un chantier mené par le département, ce sont trois arbres qui seront replantés. Enfin, le département proposera aux parents séquano-dyonisiens de planter un arbre pour la naissance de leur enfant, soit chez eux, soit sur les espaces du territoire.

Recenser les arbres remarquables

Des sessions de plantations collectives seront proposées aux familles, une base de données sera accessible à tous pour recenser les différentes surfaces arborées et les îlots de fraîcheur du département. Une liste des arbres et des alignements remarquables sera également publiée pour sensibiliser le public à leur existence et renforcer leur protection. Le département a prévu d'investir 60 millions d'euros sur les dix prochaines années pour la mise en oeuvre de ce plan Canopée.