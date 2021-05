Le Conseil départemental de la Somme vous rembourse 80 euros de frais d'hôtel

La 2e phase du déconfinement débute ce mercredi 19 mai : et après la fin des limites de déplacement, vous pouvez vous offrir une nuit à l'hôtel ! Le conseil départemental vous aide avec un remboursement partiel de vos frais d’hébergement.

Au total, 80 euros de dépenses vous sont remboursés dans les hôtels du département de la Somme. La mesure était en vigueur depuis le début du mois d'avril mais elle ne servait pas à grand chose avec le confinement. Elle est donc prolongée jusqu'au 30 juin 2021.

Le but pour le conseil départemental : prolonger le séjour des familles et plus généralement des touristes.

L'aide est accessible à tous, pas de critères de ressources, ça vaut pour les Samariens comme pour les touristes des autres départements ou même les touristes étrangers qui peuvent de nouveau circuler en France.

Les bénéficiaires doivent juste avoir séjourné au minimum deux nuits consécutives dans un hébergement touristique du département : camping, hôtel, gîte, chambre d'hôtes ou résidence de tourisme.

Attention, un seul remboursement est accordé par famille et par foyer fiscal.