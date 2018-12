Le conseil départemental de Loire-Atlantique vote ce lundi sur un éventuel rattachement à la Bretagne

Nantes, France

"Etes-vous pour ou contre le rattachement de la Loire-Atlantique à la Bretagne ?" : voilà la question à laquelle les élus du conseil départemental de Loire-Atlantique vont devoir répondre. Philippe Grosvalet, le président de la collectivité, a décidé de mettre la réunification est à l'ordre du jour de la session qui s'ouvre ce lundi matin.

Suite à la mobilisation citoyenne exprimée via la pétition de @Bretagnereunie, vos élu.e.s départementaux.ales se prononceront sur le rattachement de la #LoireAtlantique à la région #Bretagne lors de la prochaine session, le 17/12.

👉https://t.co/n4WRYMYg4Upic.twitter.com/wnZ7F3Tjc2 — Loire-Atlantique (@loireatlantique) November 30, 2018

Cette décision fait suite au dépôt de la pétition de Bretagne réunie. L'association a recueilli plus de 100.000 signatures pour réclamer un débat sur le sujet. Une fois ce seuil atteint, la réforme territoriale de 2015 (loi NOTRe) permet en effet à Bretagne réunie de demander officiellement que ce sujet soit mis à l'ordre du jour du conseil départemental, dans le cadre du droit d'option. Résultat : les 62 élus du département vont devoir donner leur avis ce lundi sur la question du rattachement de la Loire-Atlantique à la Bretagne.

Pour rappel, le département ligérien a été séparé de la Bretagne pendant la seconde guerre mondiale, en 1941, un divorce prononcé par le gouvernement de Vichy.

Une réunification très peu probable

Pour une réunification effective, les trois assemblées concernées, le département de la Loire-Atlantique, la région Bretagne et celle des Pays de la Loire, doivent donner leur accord à une majorité des 3/5es.

Le vote de la Loire-Atlantique est indécis. La Bretagne de son côté devrait être favorable. Mais concernant la région Pays de la Loire, il est très peu probable qu'elle accepte de mettre le sujet à l'ordre du jour et de voir partir son département le plus peuplé et le plus riche. D'autant que les différents votes doivent impérativement avoir lieu d'ici le 1er mars 2019, le droit d'option étant ouvert temporairement.

Le succès de la pétition portée par @bretagnereunie avec 100 000 signatures et l’annonce de Philippe Grosvalet sont des étapes importantes pour le rattachement de la Loire-Atlantique. 1/2 — Loïg Chesnais-Girard (@LoigCG) November 30, 2018