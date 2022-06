Le conseil départemental de Meurthe-et-Moselle au chevet des jeunes aidants

17%. C'est le taux de lycéens qui seraient également des jeunes aidants, soit environ 5 jeunes sur une classe de 30 élèves. Un chiffre mis en avant ce mercredi par la Meije de Nancy, une association qui accompagne le parcours citoyen des jeunes. Un public difficile d'accès que le conseil départemental souhaite pourtant accompagner de manière plus intensive.

Il n'y a pas d'âge

"Les aidants sont déjà invisibles. Mais les jeunes aidants le sont encore plus", déplore Chantal Carraro, présidente de la Meije. Celle qui parle carrément d'un tabou dans notre société regrette la détresse et la solitude dans laquelle certaines jeunes aidants sont plongés, parfois dès l'âge de 9 ans. "On me dit souvent qu'ils font seulement les courses, mais certains doivent pratiquer des gestes de soin, et entrent même dans l'intimité de leurs proches, c'est extrêmement difficile."

En parler

A un âge si juvénile, il est donc parfois bouleversant de se retrouver dans une telle situation. "Même s'ils font souvent preuve de maturité plus vite que les autres", confie Claire Guitton, psychologue à la direction de l'autonomie du conseil départemental. Elle souhaite mieux accompagner ces jeunes qui souffrent parfois de conséquences graves sur leur vie, à cause de leur statut. "Il faut mettre en lumière les retentissements sur leur vie sociale ou leur scolarité. Ils peuvent parfois être en décrochage à cause de ce qu'ils doivent gérer à la maison."

Il faut donc selon elle en parler, à une période de la vie où l'on garde souvent les problèmes pour soi. Ça permettrait à certains selon la Meije d'être informés de certains dispositifs d'aide. Les étudiants et lycéens jeunes aidants peuvent notamment obtenir des aménagements sur leurs emplois du temps pour prendre du temps avec leurs proches. Mais ça, selon l'association, peu de monde est au courant.