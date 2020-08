Le conseil départemental de Var fournira gratuitement des masques aux collégiens, en cas de besoin

A une semaine de la rentrée scolaire, le gouvernement annonce que l’Etat ne fournira pas de masques aux familles, sauf cas exceptionnels. Le département du Var a donc décidé de fournir un masque aux collégiens qui en auraient besoin. "Il n’est pas pour moi envisageable de laisser des enfants sans protection aux sein d’établissements dont j’ai la responsabilité" estime le président du conseil départemental du Var. Interrogé sur France Bleu Provence Marc Giraud regrette que ce soit "toujours les collectivités territoriales qui prennent en charge les dépenses. On est habitués. C'est classique. On fait des effets d'annonce et ensuite on les répercute sur les collectivités. J'anticipe. Il est hors de question que je puisse autoriser un enfant à entrer sans masque au collège".

Ce mercredi, le ministre de l'éducation Jean Michel Blanquer a précisé que le masque sera obligatoire à l'école pour tous les adultes et tous les élèves à partir de la 6e.