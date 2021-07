Le Conseil départemental de Vaucluse vous aide dans vos démarches en ligne

S'inscrire à Pôle Emploi, déclarer ses revenus à la CAF, faire une demande de logement, payer ses impôts : de plus en plus de démarches administratives se font en ligne. Un véritable obstacle pour les administrés qui n'ont pas accès à internet ou qui ne sont pas à l'aise avec l'informatique. Pour résorber cette fracture numérique, le Conseil départemental de Vaucluse a développé un réseau de 15 intervenants pour accompagner les Vauclusiens dans leurs démarches.

Certains sont des agents du département, d'autres travaillent dans des associations : ce sont des écrivains publics numériques. Un métier qui allie l'expérience de l'écrivain public dans les démarches administratives et le savoir du numérique pour surfer sur la toile. Tous les jours ils accompagnent les administrés parfois pour mettre un CV en ligne, parfois pour trouver du travail, parfois pour mettre à jour un compte à la Caisse d'allocations familiales.

Sylvain Danger est le coordinateur départemental du dispositif : "La dématérialisation des démarches administratives a commencé avec la CAF, puis on a eu Pôle Emploi et puis les impôts ont commencé à nous dire que très vite l'ensemble des déclarations devraient l'être. Ca a nécessité de _revisiter complètement le concept d'écrivain public_. La particularité du réseau c'est de faire 'à la place de', d'apporter un réponse aux personnes qui sont en déshérence totale avec cette question du numérique. Mais aussi et surtout d'apporter une véritable réponse sur la médiation d'écriture."

Outre les écrivains publics numériques, des Assistants en Démarches Administratives et Numériques (ADAN) sont présents au sein des Espaces Départementaux des Solidarités (EDeS). Il existe 16 EDeS et deux antennes en Vaucluse que vous pouvez retrouver sur une carte interactive.