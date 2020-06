Le Conseil départemental du Loiret va planter 1.000 arbres dans les collèges l'automne prochain

Le Conseil départemental a acheté pour 500.000 euros de plantes et arbustes aux horticulteurs loirétains pendant le confinement. Et parmi ces plantes, 1.000 arbres ont été commandés et vont être plantés dans les collèges du département.

Alors que la filière horticole allait au plus mal pendant le confinement, le Conseil départemental du Loiret a décidé d'acheter pour 500.000 euros de plantes et arbustes pour venir en aide financièrement aux horticulteurs. Et parmi les plantes achetées, 1.000 arbres ont été commandés et vont être plantés dans les collèges loirétains à l'automne prochain.

Le constat d'un manque

Si les 1.000 arbres ont été commandés pendant le confinement en pleine crise de la filière horticole, cela faisait un moment que le Conseil départemental avait pour projet d'arborer les cours de ses collèges. Marc Gaudet, président du Conseil départemental explique : "l'an passé déjà le souhait d'avoir plus d'ombre et d'arbres dans les cours des collèges avait été émis par plusieurs collégiens. La crise traversée par les horticulteurs n'a fait qu'accélérer un projet déjà entamé."

Car en effet, le Conseil départemental a pour ambition, au-delà d'apporter de l'ombre dans les cours de ses 57 établissements, de proposer un cadre de vie plus respectueux de l'environnement, comme l'explique Marc Gaudet : "nous avons mis en place il y a un la plateforme Approlocale. Les collégiens mangent de plus en plus de fruits et légumes de saisons et surtout locaux."

Une politique environnementale à l'échelle départementale

Une politique environnementale qui ne concerne pas seulement les collégiens du département comme le rappelle Christian Graux, référent environnement au Conseil départemental : "une prise de conscience est à l'oeuvre dans nos sociétés et le Conseil départemental se doit de prendre une position. Ce que nous faisons dans les collèges loirétains s'appliquent à tous les espaces publics du département. Nous avons pour objectif de faire baisser de 25% nos gaz à effets de serre d'ici 2030 par exemple."

En attendant les années 2030, 31.000 collégiens pourront bénéficier de l'ombre des 1.000 arbres à l'automne prochain.