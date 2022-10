Plus de 60 000 arbres seront plantés dans la forêt du Pignada à Anglet, deux ans après l'incendie de pinède

Un peu plus de deux ans après l'incendie qui avait ravagé une partie du Pignada , le Conseil Départemental et la mairie Anglet ont présenté ce lundi le plan de reboisement de la forêt. Plus de 60 000 arbres seront ainsi plantés aux mois de février et de mars 2023. Les 75 hectares dévastés en juillet 2020 seront tous reboisés, avec en grande partie des pins maritimes et des chênes liège. Des plantations "participatives" avec des habitants et des élèves seront également organisés dès le 25 novembre.

Plus de chênes de liège et beaucoup moins de pins

Le nouveau Pignada est censé mieux résister aux risques d'incendies. Pour cela, il y aura beaucoup plus de chêne de liège que jusqu'à présent. Leur écorce les protègeant du feu, les flammes se propagent beaucoup moins vite, contrairement au pin, qui est un combustible en puissance, et qui donc va céder un peu plus de place.

Avant l'incendie, le pin représentait 95% de la parcelle contre 60% demain. 30% des arbres plantés seront des chênes de liège. Cette nouvelle répartition des essences n'empêchera pas l'incendie, mais cela pourrait le ralentir, et le travail des pompiers sera beaucoup plus simple. Ces deux essences ont été aussi sélectionnées car elles sont censées pouvoir s'adapter au changement climatique des cinquante prochaines années explique l'Office National des Forêts.

Une parcelle consacrée à la plantation par des habitants et des élèves des écoles angloyes

Le 25 novembre, les habitants, les élus et les élèves des écoles d'Anglet vont planter 4 800 arbres sur près de quatre hectares, au nord du stade Orok Bat. Les pompiers seront également présents. "D'habitude ils éteignent les incendies de forêt mais cette fois-ci, ils viendront participer à sa renaissance" assure le maire d'Anglet Claude Olive. En février-mars, 55 000 arbres seront plantés et un suivi sera réalisé ensuite pendant les deux années à venir. Cependant, il faudra attendre 15 à 20 ans avant de découvrir le visage adulte de cette forêt .

Près de la Barre, le centre Izadia avait été totalement détruit par les flammes © Radio France - Franck Dolosor

Près du Pignada, plusieurs habitations avaient souffert de gros dégâts © Radio France - Franck Dolosor

Pendant plusieurs jours, de nombreux sapeurs pompiers avaient dû surveiller la zone de l'incendie © Radio France - Franck Dolosor

En novembre dernier, lors d'une cérémonie la ville d'Anglet avait rendu hommage aux "héros du Pignada" . Trois équipes de pilotes, de mécaniciens de canadairs et 26 corps de sapeurs-pompiers avaient reçu les honneurs de la municipalité pour être intervenus sur l'incendie de la forêt.

Une partie du Pignada est resté fermée au public après que les flammes aient ravagé plusieurs hectares © Radio France - Franck Dolosor

L'incendie avait été un véritable tremblement de terre pour les habitants d'Anglet © Radio France - Franck Dolosor

L'été dernier, deux ans après l'incendie qui avait frappé la forêt du Pignada, le maire d'Ansbach jumelée avec Anglet s'était rendu dans la forêt brulée en compagnie du maire Claude Olive. En tout, les habitants ainsi que le maire en personne ont permis de réunir plus de 23.500 euros pour replanter la forêt du Pignada (la campagne de dons Ayudam Pignada a atteint les 140.000 euros au total).

L'une des habitations dans le secteur du Pignada à Anglet, ravagée par les flammes © Radio France - Thibault Vincent