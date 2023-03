Le conseil municipal de Châteauroux met un coup d'accélérateur dans l'organisation de l'accueil des JO2024

C'est un pas de plus dans l'organisation des épreuves olympiques de tir sportif à Déols en juin 2024. Ce lundi 27 mars, le conseil municipal de Châteauroux va signer la convention cadre qui régit précisément les conditions d'accueil des Jeux Paris 2024. Cette convention est "une sorte de cahier des charges" à l'attention des villes-hôtes, afin de définir les attentes du Comité International Olympique (CIO).

Il sera aussi question d'hébergement, le nerf de la guerre pour le département qui doit se préparer à accueillir des centaines d'athlètes et leurs équipes, des milliers de spectateurs, de bénévoles, de membres du service d'ordre ou encore de journalistes. "On va avoir beaucoup de rénovation d'hôtels ces prochaines semaines. Et on va avoir la construction d'un hôtel neuf sur grand Déols. Il s'agit d'investisseurs locaux pour une enseigne national" explique Gil Averous, le maire de Châteauroux. Le chantier débute. Livraison prévue en juin.

Le conseil municipal sera aussi l'occasion de valider l'attribution de marché pour la transformation de la chapelle Saint-Denis en complexe hôtelier, sous forme d'appart-hôtel. "Nous avons évoqué ce projet en septembre et déjà, le chantier débute ! Avec un engagement de livrer en juin".

Pour compléter l'offre, le maire explique qu'une "attention particulière est portée sur les établissements scolaires qui ont des internats. La Région discute avec Paris mais c'est en bonne voie, de même que pour le Pôle d'enseignement supérieur international, installé juste à côté du centre national de tir".

Le conseil municipal se réunira ce lundi 27 mars à 18h30.