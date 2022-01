Le conseil municipal des jeunes élit son nouveau maire à Thionville

C'est désormais une tradition chaque début d'année à Thionville. Le conseil municipal des jeunes (CMJ) se réunit afin d'élire son nouveau représentant. Une cinquantaine de CM1 et CM2 issus de toutes les écoles de la ville ont donc voté, comme les grands, pour désigner un nouveau maire parmi les 9 candidats.

De vrais programmes

Un par un, ces derniers se succèdent donc afin de convaincre le corps électoral. De nombreuses propositions sont lancées : "aménager plus de pistes cyclables", "planter des arbres", "proposer du tutorat dans les écoles pendant la pause déjeûner". Mais finalement, c'est l'argument de Mathilde, 9 ans, qui aura été le plus fort : "votez pour qui vous voulez". C'est cette élève de l'école Saint-Pierre qui chausse l'écharpe, après l'avoir emporté d'une seule voix lors du second tour. Elle s'installe sur le fauteuil de maire pour un an.

Un mandat qui commence avec plusieurs projets pour la ville. L'installation de jeux en bois pour les récréations ou encore l'organisation d'un "flashmob" contre le harcèlement et la discrimination à l'école ont donc été adoptées. Un investissement qui impressionne le maire de Thionville, Pierre Cuny. "Ils font preuve de maturité et je suis très fier de leur engagement et de leur enthousiasme. Pour un maire et pour son équipe, on s'aperçoit qu'on n'est pas tout seul, et je pense que c'est très bien."