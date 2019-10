Le conseil régional ambitionne d'investir 10 milliards d'euros dans l'écologie d'ici à 2024

Île-de-France, France

La présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse, a présenté sa stratégie en faveur de l'environnement : 10 milliards d'euros vont être investis ces cinq prochaines années au profit de la région francilienne. Le plan d'action prévoit des dépenses dans les différents domaines de compétences du conseil régional tels que le transport, la santé, la qualité de l'air, la biodiversité ou encore le logement social.

Répondre à l'urgence écologique

Depuis son élection à la tête de l'Île-de-France en 2016, Valerie Pécresse souhaite instaurer la transition écologique dans plusieurs thématiques car "l'écologie, c'est l'affaire de tous : des villes riches, des villes pauvres, qu'elles soient rurales ou citadines" dit-elle.

Le budget environnement sera prochainement voté en novembre et avoisine les 145 millions d'euros pour l'année 2020. Un somme en hausse de 25% par rapport à 2019 avec en ligne de mire les énergies renouvelables, les espaces verts, la lutte contre les dépôts d'immondices et prochainement le lancement d'une expérimentation visant à dépolluer l'air dans le métro parisien. S'ajoute à cela, des mesures en faveur de la mobilité avec un plan "anti-bouchons" à 250 millions d'euros annoncé pour tenter de fluidifier la circulation automobile. La solution à ce problème passe en partie par la création de pistes cyclables dans plusieurs communes de la région, évaluée à plus de 100 millions d'euros.

Coup de pouce pour le logement social

La rénovation thermique est aussi évoquée dans ce vaste plan de transformation écologique de la région Île-de-France. "50.000 logements sociaux sont classés F ou G autrement dit des passoires thermiques", déplore Jean-Philippe Dugoin-Clément, vice président en charge de l'écologie et de l'aménagement. Pour ces habitations mal isolées, 10 millions d'euros seront mis sur la table pour les travaux de rénovation, rien qu'en 2020. Le but promis est d'en rénover 25.000 d'ici 2024 puis le reste avant 2030.

La région se penche sur les logements HLM car on veut faire de l'écologie sociale"

Un autre engagement a été pris par Valérie Pécresse : toutes les cantines des lycées franciliens proposeront intégralement de l'alimentation issue des produits locaux dont la moitié bio à l'horizon 2024.