Le conseil régional d'Occitanie étend la gratuité dans les transports pour les jeunes dès 12 ans

La gratuité des transports, le sujet fait débat, mais la région Occitanie avance à sa manière. Avec des dispositifs incitatifs et c'est ce que propose de faire le conseil régional d'Occitanie. "Nous voulons faire préférer le train" dit Carole Delga en paraphrasant un ancien slogan de la SNCF Comment donner encore un peu plus l'envie et le goût de prendre le train ? Déjà en favorisant un service de qualité, et inaugurant des lieux réhabilités et rénovés (inaugurations des gare de Figeac jeudi 31 aout, gare Matabiau le 5 septembre ), et ensuite en tendant vers une gratuité.

Extension du dispositif lancé en aout

Le dispositif que propose la région Occitanie est celui déjà testé jusque-là pour les 18-26 ans via l'application "+=0" . Une porte d'entrée unique vers l'achat de billets de train Lio (TER Région Occitanie) à tarif très préférentiel, et une fois six voyages aller-retour effectués, la gratuité s'applique. La région revendique 70.000 jeunes à en avoir bénéficiés depuis le lancement cet été. Cette nouvelle version de l'appli s'appliquera au 1er janvier 2024.

Gratuité... "d'usage"

Cette nouvelle forme de "gratuité d'usage" s'ajoute aux billets TER à 1€ et entre dans la politique globale de la région qui veut donner l'envie du train, pour tenter de changer les usages des déplacement, notamment la voiture des parents le matin, et baisser ainsi les émissions de gaz à effet de serre.

La gratuité du transport scolaire était déjà assuré par la région, là rien de nouveau, mais en revanche tous les abonnés au transport scolaire pourront aussi avoir accès gratuitement aux cars régionaux Lio, sur l'ensemble des 370 lignes du réseau. "Nous sommes la seule région à faire autant pour la gratuité : manuels scolaires, ordinateurs, équipements professionnels et transports scolaires. L'acquisition d'outils pédagogiques ne doit pas être un motif de discrimination" insiste Carole Delga.