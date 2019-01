Le conservatoire des ocres de Roussillon a besoin de nouveaux financiers et visiteurs

Roussillon, France

A Roussillon, le conservatoire des ocres et de la couleur cherche des investisseurs! Une réunion est prévue début février avec la mairie d'Apt et les finançeurs institutionnels pour redéfinir le projet du conservatoire. La coopérative Okhra a évité la dissolution à l'automne dernier. La fréquentation est en baisse et certaines formations ne sont plus financées: le conservatoire accuse 50 000 euros de déficit.

Difficile de concurrencer les grands sites comme le sentier des Ocres ou le Colorado

Deux solutions sont envisagées : s'associer aux grands sites comme le sentier des ocres pour mieux aiguiller le public et proposer des formation de format familial pour apprendre à faire soi-même ses peintures avec les 6 salariés du conservatoire. Mathieu Barrois, le PDG de la coopérative qui gère le conservatoire des ocres, lance un appel aux investisseurs pour créer une synergie autour des ocres et conquérir les 10 000 visiteurs qui manquent pour assurer la survie de la structure. Mathieu Barrois a calculé qu'il a "manqué 5 à 10 000 visiteurs en 2018. Nous avons eu 30.000 visiteurs alors que le sentiers des ocres attire 330.000 visiteurs et que le Colorado de Rustrel en a reçu 200.000. Pour un conservatoire ou une usine d'ocres, c'est compliqué face à un paysage ou une expérience souterraine". Mathieu Barrois va donc "ré-orienter le projet du conservatoire des ocres vers des ateliers pratiques avec animations de 1h30 à la journée qu'on va animer nous même avec les six salariés pour apprendre à faire vos peintures et reconstituer le projet sur une offre tout-famille, tout public".

Matthieu Barrois explique également que la réforme de la formation professionnelle empêche désormais le conservatoire d’accueillir ces formations. Il lance un appel pour les 25 ans du conservatoire : "tous ceux qui sont intéressés par notre augmentation de capital peuvent nous contacter."