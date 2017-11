Le constructeur gardois Sherco prêt pour le Dakar

Le constructeur gardois a présenté vendredi 17 novembre les trois motos au départ du rallye Dakar. La compétition débute le 6 janvier prochain.

Sherco aligne trois pilotes au Dakar et parmi eux un Gardois, le Français Adrien Metge (11e du Dakar 2016).

Le constructeur nîmois participe à son 10e Dakar avec toujours la même ambition, marquer les esprits. L'objectif de l'entreprise n'est pas de gagner, Sherco ne dispose pas d'un budget de vainqueur potentiel au contraire de Honda et KTM. Pour Sherco et son président Marc Tessier, le Rallye Dakar est une vitrine qui permet de toucher de nombreux pays.

Pour se développer, Sherco a décidé de voir les choses en grand avec le déménagement de son unité de production vers une nouvelle usine (toujours à Nîmes). Cette nouvelle usine Sherco de plus de 12.000 m2 avec une capacité de production accrue de 25 à 100 motos par jours - soit une capacité de production de 22.000 motos par an.

Aujourd'hui, Sherco est présent dans 72 pays et depuis sa participation au Rallye, de plus en plus de motos sont vendues en Amérique du Sud.

Le rallye Dakar du 6 au 20 janvier 2018

Pour sa 40e édition, qui sera également la 10e sur le continent sud-américain, le Dakar retrouve l’Océan pacifique et surtout les dunes du Pérou. La sélection se poursuivra en Bolivie avant une arrivée finale en Argentine.