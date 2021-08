Le contournement de Bourdeilles en Dordogne est finalement déclaré d'utilité publique

Après une bataille judiciaire de huit ans, le projet de contournement de Bourdeilles est finalement déclaré d'utilité publique. Cela signifie que le contournement est jugé légitime par la justice. Le Conseil d'Etat a rendu sa décision le vendredi 6 août dernier informe le département de la Dordogne dans un communiqué envoyé ce lundi 9 août.

Le projet de déviation à Bourdeilles en Périgord Vert date d'il y a plus de 10 ans. Le département et certains élus, dont l'ancien maire Olivier Chabreyrou, considèrent qu'il faut réaliser une route complémentaire pour désengorger la rue principale sur laquelle roulent des poids-lourds et de nombreux camping car lors de la saison estivale.

Deux recours déposés, le département obligé de revoir sa copie

Mais ce projet de contournement est contesté par plusieurs associations environnementales dont Bourdeilles Environnement. Elles considèrent que d'autres solutions sont possibles face à la création d'une nouvelle route. Deux recours sont déposés contre le projet, le premier contre l'arrêté de 2013 qui déclare le projet de contournement de Bourdeilles d'utilité publique et le deuxième contre l'arrêté de 2014 qui porte sur l'autorisation de travaux.

Si l'utilité publique du projet ne peut plus être contestée, l'autorisation de travaux a été définitivement retoquée en décembre 2019 à cause d'un risque de ruissellement et d'inondation du bourg. Depuis janvier 2020, le département de la Dordogne qui est maître d'ouvrage, a lancé de nouvelles études pour constituer un nouveau dossier pour demander à nouveau une autorisation de travaux. Des analyses du trafic et de l'environnement ont été réalisées affirme le département. Le nouveau dossier d'autorisation de travaux doit être déposé en fin d'année précise le département.

Un dialogue engagé entre mairie et associations

Le maire de Bourdeilles, Nicolas Dussutour, se félicite de la décision du Conseil d'Etat qui reconnait le projet d'utilité publique. Le trafic sur la rue principale pose problème selon le maire à la fois pour la circulation, pour l'aménagement des trottoirs mais aussi pour la réhabilitation des logements vacants principalement situés dans cette rue. Nicolas Dussutour affirme que le dialogue est engagé et bon avec les associations environnementales pour se mettre d'accord. Il espère que le contournement de Bourdeilles verra le jour d'ici un an et demi ou deux ans au mieux.

Du côté des associations, le président de Bourdeilles Environnement et ancien maire, Bernard Angéli, souhaite qu'un groupe de travail soit formé pour discuter des solutions d'aménagements. Bernard Angéli souhaite également réunir ses adhérents pour décider de la suite.