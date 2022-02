Le contrat de gestion de l'eau de Carpentras critiqué par les associations

Dans le Comtat Venaissin, l'Association de Défense des Usagers de l'Eau et de l'Assainissement du canton de Pernes (ADUEA) et l'Association des Consom'Acteurs d'Eau de Carpentras et Autres Communes (ACEC AC) ont fait un recours gracieux auprès du Président du Syndicat Rhône-Ventoux.

Les associations trouvent que la concurrence entre les 2 candidats au nouveau contrat de gestion de l'assainissement de l'eau était faussée. En cause : les deux seuls candidats, Veolia et Suez, ne font désormais plus qu'un. En outre les associations veulent démontrer que la candidature de Veolia était moins couteuse pour les autorités publiques comme pour les usagers de l'eau.

Les associations dénoncent aussi l'augmentation du tarif de l'eau que vont connaître les habitants de Carpentras. La ville étant passée d'une régie publique à la délégation de service publique : de 2022 à 2025 le coût de l'assainissement de l'eau pour les particuliers va passer de 10€ HT par an à 27€ HT par an, et de 0.90€ par mètre cube à 1,12€.