Le contrôle du pass sanitaire par la police, "bien obligé", pour ces clients de restaurants de Toulouse

La police de Toulouse contrôle de plus en plus régulièrement le pass sanitaire et l'identité des clients dans les bars et restaurants de la ville. Une mission rendue nécessaire par la circulation des pass entre personnes et la prolifération de faux documents.

En plein centre de Toulouse, six policiers entrent dans un des restaurants de la place du Président Thomas Wilson ce mardi 28 décembre. Pas de panique, c'est simplement pour contrôler les pass sanitaires et les identités des clients, des serveurs et du gérant. Pizzerias, brasseries, les enseignes défilent et les pass sanitaires aussi. "J'accepte, évidemment, s'étonnerait presque Claudette. Je voudrais que ça cesse, on en a marre de tout ça, alors oui, il faut accepter cette situation." Et même la perspective d'unpass vaccinal, à partir de la mi-janvier, s'il est validé par le Parlement ne l'embête pas : "Il faut bien que les gens qui ne sont pas vaccinés finissent par le faire ! On attend quoi ? Que les soignants n'en puissent vraiment plus ? C'est l'affaire de tous !"

Un pass vaccinal qui ne semble pas contrarier

Dans un dernier restaurant, Lisa est un peu contrariée qu'on lui demande à nouveau son pass : "On s'est fait vacciner, on nous demande le pass à l'entrée, là encore à nouveau, ça m'embête un peu." Son amie, Anaïs, demande de la simplification : "On devrait nous demander notre carte d'identité dès l'entrée, là c'est trop facile de prendre le pass de quelqu'un d'autre. On en connaît qui le font !"

Pas d'infraction ce midi

En quelques minutes, 130 clients sont contrôlés, aucun n'est verbalisé. Ces contrôles, c'est aussi une manière de se montrer pour les policiers, qui vont encore les intensifier : "Les gens comprennent très bien qu'on soit amenés à multiplier ce type de contrôle, détaille le commissaire Brua, chef de la division Toulouse rive droite de la police. Cela ne pose pas de difficultés".

Des contrôles qui seront peut-être encore plus utiles si le pass vaccinal est bel et bien mis en place, créant, de fait, une obligation vaccinale pour aller dans les endroits publics.