Le convoi de l'eau de passage dans le Loir-et-cher et dans le Loiret jusqu'au samedi 26 août

Le convoi de l'eau va faire étape ce mercredi 23 août dans le Loir-et-Cher avant de s'établir dans le Loiret le jeudi 24 août et le vendredi 25 août. Ce mercredi, aux alentours de midi, une prise de parole est organisée à Blois autour des thématiques de la Loire et de l'eau. Plus tard, à 17h une autre prise de parole est prévue à Mer, cette fois-ci contre l'artificialisation des sols et les projets de création de plateformes logistiques en région Centre Val-de-Loire. Une initiative de l'association "À Bas le Béton". Le convoi s'arrêtera ensuite à Lestiou en fin de journée.

Une importante mobilisation devant l'agence de l'eau

Jeudi matin, une mobilisation est prévue dès 7h devant la centrale nucléaire de Saint-Laurent-des-Eaux, le collectif "Loire Vienne Zéro Nucléaire" prélèvera de l'eau dans la Loire pour mesurer les rejets de la centrale dans le fleuve.

Puis, l'ensemble du convoi se déplacera dans le Loiret en passant par Beaugency, Saint-Jean-de-la-Ruelle, Orléans pour s'établir à Bou où un bivouac sera mis en place pour la soirée.

Mais la journée la plus importante dans le Loiret est bien celle de ce vendredi 25 août puisqu'une mobilisation est attendue dès 15h devant l'agence de l'eau Loire-Bretagne à Orléans, plus de 1.000 personnes sont attendues. Les représentants des collectifs Bassines Non Merci, Soulèvements de la Terre et de la confédération paysanne ont sollicité une audience auprès de Sophie Brocas, la nouvelle préfète du Loiret.

Des perturbations routières à prévoir

Ce rassemblement massif va occasionner des perturbations routières. Les services de la préfecture recommandent aux usagers d’éviter, si possible, les secteurs concernés par le passage du cortège. L’itinéraire détaillé n’ayant pas été fourni en amont, les informations ci-dessous sont communiquées à titre indicatif et sont susceptibles d’évoluer.

Ce mercredi 23 août : Circulation perturbée sur la D751 et/ou la D952 jusqu'à 13h entre Lussault-sur-Loire (37) et Blois. Circulation perturbée dans le centre-ville de Blois entre 11h30 et 15h30. Circulation perturbée sur la D2152 et/ou la D951 entre Blois et Lestiou de 14h à 20h

Ce jeudi 24 août : Circulation perturbée sur la D2152 entre Lestiou et Beaugency à partir de 8h.