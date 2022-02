Le "convoi de la liberté" fait une pause à Avignon

"Le convoi de la liberté défend nos libertés qu'on est en train de perdre", martèle Luc. Ex-gilet jaune, témoin de la précarisation de ses proches et fatigué d'être stigmatisé car non vacciné, Luc est venu soutenir le convoi de la liberté sur le parking du parc des expositions de Montfavet ce mercredi 9 février.

De nombreuses affiches ont fleuri en soutien au convoi. © Radio France - Julia Beaufils

Comme lui de nombreux Vauclusiens se sont rassemblés pour la halte d'une nuit du cortège de véhicules. Les manifestants arrivent du Var, des Alpes-Maritimes... Contrairement au mouvement canadien lancé le 22 janvier dernier, peu de camions sont présents. Les premiers véhicules du convoi sont des caravanes ou des voitures de particuliers. Jean, par exemple, est Varois et s'est déplacé en camion aménagé. Il compte bien monter jusqu'à Paris, lieu de rendez-vous de tous les convois de France ce vendredi 11 février en début de soirée.

Dès 18 heures, une cinquantaine de manifestants étaient déjà sur place. © Radio France - Julia Beaufils

Du pass vaccinal au prix de l'essence

Les manifestants réclament le retrait immédiat du pass vaccinal, source d'inégalité selon eux. Mais beaucoup d'autres revendications s'ajoutent à cette dernière. Le spectre est large : du ras-le-bol des augmentations régulières du prix des énergies au manque de confiance en les politiques en général. "Le pass vaccinal c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Un pass vaccinal dans un pays des libertés comme la France ? C'est impossible", insiste Roland, celui qui donne les informations sur l'heure d'arrivée du convoi avec l'aide d'un interphone.

Les nouveaux Gilets Jaunes ?

Pour une majorité de personnes interrogées, la solidarité, l'organisation citoyenne du mouvement rappelle le début du mouvement des Gilets Jaunes 4 ans en arrière. "On s'est rencontrés sur les ronds-points, on est resté une famille et on en a toujours autant ras-le-bol, explique Estelle avant d'ajouter, la solidarité et l'entraide ça me rappelle les Gilets Jaunes".

Des kilos de nourriture ont été apportés par les soutiens du convoi de la liberté. © Radio France - Julia Beaufils

En effet, de nombreux dons afflux sur le parking. Des dizaines de kilos de nourriture sont apportés tantôt par des particuliers, tantôt par des établissements de restauration. D'autres amènent des bidons d'essence. Pour une autre manifestante il s'agit "du monde d'après celui où l'entraide, l'écoute et la solidarité triomphent".

Le convoi fait escale ce jeudi 10 février à Lyon avant l'étape parisienne ce vendredi et la manifestation anti-pass vaccinal de samedi. Les plus courageux monteront ensuite en Belgique, à Bruxelles, le lundi 14 février prochain.