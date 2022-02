Le "convoi de la liberté" s'arrête en Touraine ce jeudi

Le "convoi de la liberté" doit faire étape en Touraine ce jeudi. L'objectif de ces opposants aux restrictions sanitaires est de rallier Paris samedi, et pourquoi pas Bruxelles lundi.

Le mouvement rappelle les prémices du celui des Gilets jaunes à l'automne 2018. Le "convoi de la liberté" est parti de différentes villes ce mercredi, et il doit faire étape en Touraine ce jeudi. Ce convoi s'inspire de celui qui bloque depuis plus d'une semaine maintenant Ottawa, la capitale fédérale du Canada. Il appelle les Français qui le souhaitent à converger vers Paris samedi pour protester contre les mesures sanitaires.

C'est un convoi anti-pass, mais pas anti-vax

Parti du Sud de la France en plusieurs endroits, ce convoi a donc prévu de s'arrêter vers 18h ce jeudi soir à l'Espace Malraux de Joué-lès-Tours pour en repartir le lendemain matin, direction Paris. Géraldine, de son côté, partira de son domicile chinonais pour rallier le convoi à Joué-lès-Tours. "C'est un convoi anti pass, mais pas antivax. Ce qui me motive, c'est que c'est vraiment un convoi pour la liberté et contre toutes les décisions liberticides du gouvernement. L'idée, c'est de dire qu'il faut que les gens puissent retrouver leur liberté de travailler".

Elle n'est pas vaccinée, mais n'en a pas pâti dans sa vie professionnelle. Pour autant, elle pense notamment au monde de la santé. "Quand on voit comment le personnel de la santé a été maltraité, alors que la crise sanitaire est due en grande partie à une politique de restriction des capacités hospitalières. Quand on voit comment les enfants sont traités dans les écoles avec des tests nasaux réguliers, avec le masque dans les cours d'école pour jouer. Donc vraiment, c'est retrouver la liberté de sa vie et de ses choix".

Géraldine assure que le mouvement est apolitique. Le convoi pourrait ensuite se retrouver à Bruxelles lundi prochain.