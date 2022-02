Le convoi de la liberté traverse la Drôme

Le convoi de la liberté a quitté Avignon ce jeudi, en fin de matinée. Il remonte la vallée du Rhône vers Paris. Dans la Drôme, ils sont de passage depuis 15 heures à Montélimar. Ils doivent s'y arrêter une heure environ. Ils passeront ensuite à Valence aux alentours de 17 heures. Selon les forces de l'ordre, il pourrait y avoir 200 véhicules : motos, poids-lourd, campings car et voitures.

Le nombre de manifestants est pourtant difficile à estimer, car certains ne font qu'un morceau de la route. Sur plusieurs points, des soutiens viennent à la rencontre du convoi. Ils apportent du carburant, de la nourriture, etc. À ces endroits, les rassemblements peuvent donc être plus massifs que dans le convoi lui-même.

Le point de crispation initial est le pass vaccinal, mais d'autres colères et ras-le-bol se sont agrégés autour : vie chère, défiance envers les politiques, etc. En tout, huit convois sont partis de plusieurs coins de France et doivent converger sur Paris vendredi soir. Ils n'y sont pas les bienvenus : le préfet de police de la capitale a interdit leur rassemblement et a annoncé un dispositif spécifique pour empêcher les blocages de route. Après Paris, le convoi devrait se diriger vers Bruxelles.