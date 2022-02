Le convoi des libertés est passé par Poitiers

Les convois de la liberté partis de Bordeaux et la Rochelle en direction de Tours et Paris ont fait étape au centre routier à Poitiers Nord accueillis par plus d'une centaine de personnes.

Plus d'une centaine de personnes attendaient dans la bonne humeur ces km de convois de voitures, de camping cars mais aussi de motos. Une halte de plus d'une heure pour échanger et proposer du ravitaillement aux membres des convois, histoire de faire le plein en nourriture et en eau. L'idée ensuite étant de dormir à Tours avant de rallier Paris, Didier Lallement, le Préfet de Paris, ayant interdit le rassemblement des "convois de la liberté" partis de tout le pays pour dénoncer les restrictions sanitaires, sans dissuader les participants toujours fermement décidés à rejoindre la capitale.

