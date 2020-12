Le coronavirus bouleverse l'organisation du Téléthon dans le Poitou

La 34e édition du Téléthon se déroule ce 4 et 5 décembre 2020. La plupart des animations sont annulées en raison de la crise sanitaire mais il y a d'autres moyens de donner.

Pas de pâtisserie géante ni de course solidaire pour le Téléthon 2020 qui se tient ce 4 et 5 décembre. A cause de la crise sanitaire, la plupart des animations pour récolter des dons afin de faire avancer la recherche sur les maladies rares sont en effet annulées. Alors des alternatives sont proposées.

A Parthenay, des défis à faire depuis chez soi

"On se devait de relayer les dons pour le Téléthon, sous une autre forme", explique Hervé Le Breton, adjoint au maire chargé des solidarités. Une page internet a été créée pour relayer les dons et proposer des défis virtuels. Exemple le défi #tropfortlampoule, référence au mot d'ordre du Téléthon cette année #tropfort. Un don de 5 euros, c'est une ampoule allumée. L'idée c'est que toutes les ampoules du 3637 installé sur le parvis du Palais des congrès soient allumées. Il y aura aussi des urnes installées devant les commerces.

Quelques opérations sont organisées également dans d'autres communes des les Deux-Sèvres comme par exemple des repas en drive à La Forêt-sur-Sèvre, une bourriche virtuelle à Prahecq. Dans la Vienne, l'association Solrémi d’Iteuil organise un concours de chant numérique, la centrale de Civaux une course connectée.

Donner via la e-collecte

Le terrain est très important pour le Téléthon, il représente 40% de la collecte. Dans ce contexte, Mathilde Cabaussel, qui fait partie de la coordination pour le sud Deux-Sèvres, s'attend à "une mobilisation moins forte" mais veut rester optimiste. "Si vous avez l'habitude de donner sur les manifestations n'hésitez pas à faire le 3637. Et puis cette année le Téléthon innove avec la e-collecte. C'est le même principe qu'une cagnotte en ligne. Chacun donne ce qu'il veut. Et si malheureusement vous ne pouvez pas donner, relayez l'info !", lance-t-elle.

