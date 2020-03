Le coronavirus fait tousser le Mini-Tour Creusois

Peut-on imaginer une course cycliste sans remise de maillots , sans bises au vainqueur et avec des photographes cantonnés à 30 mètres du podium ?

La mairie de Dun-Le-Palestel et le Comité Départemental de Cyclisme préfèrent annuler la première manche du Mini-Tour creusois car les conditions d'organisation deviennent "impossibles à tenir."

Samedi après-midi, cette épreuve devait rassembler une centaine de jeunes cyclistes. Des enfants et des ados venus toute la Nouvelle-Aquitaine , mais aussi du Val-de-Loire , de l'Auvergne et de la Rochelle. On attendait aussi au moins 500 spectateurs sur la ligne de départ et d'arrivée.

"Si ce n'est plus populaire, pourquoi maintenir ?"

"On a retourné le problème dans tous les sens, mais on préfère annuler, explique Laurent Daulny, le maire de Dun-Le-Palestel, on est bien dans un événement de moins de mille personnes et en plein air, mais les dernières préconisations sont très strictes."

"On avait l'obligation de mettre des sas en place pour séparer public et coureurs. Plus questions de remise de maillots, de bouquets aux vainqueurs, consigne de rester à trente mètres du podium.. On ne pouvait même plus servir de gâteaux à l'apéro pour éviter tout contact entre les gens. Il fallait aussi distribuer des mouchoirs à tout le monde et ordonner au public d’éternuer dans son coude. Evidemment pas de selfie ou de photos avec les concurrents. Bref à partir du moment où ce n'est pas populaire, pourquoi maintenir ce genre d'activités ? "

"Va falloir reprendre goût à la vie"

"On est bien obligés d'appliquer les préconisations, poursuit l'élu, mais faut-il s'arrêter de vivre ? l'économie va s'en ressentir.. Pour les mêmes raisons on annule aussi le congrès régional des pompiers prévu à Dun-Le-Palestel le 27 et 28 mars. Il devait réunir 200 personnes. Ce sont des nuits d'hôtel , des repas au restaurant qui n'auront pas lieu. C'est un manque à gagner pour nos commerces, alors que les charges elles sont toujours là. Aujourd'hui il va peut être falloir que cela s'arrête et que l'on reprenne goût à la vie." conclut Laurent Daulny.

La 2° étape du Mini-Tour est pour l'instant maintenue. Elle doit se tenir le 28 mars à Saint-Maurice-la -Souterraine.