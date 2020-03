Le Coronavirus occupe les conversations chez "SOS Amitié" à Pau

Parmi la cinquantaine d'appels quotidiens à l'antenne de Pau, plus de la moitié concernent désormais précisément cette question : des témoignages d'inquiétude, de colère parfois, de personnes isolées qui ont besoin de parler. À l'autre bout du fil, la trentaine de bénévoles écoute. Et rassure.

On entend la colère et l'angoisse, pour soi et pour les proches