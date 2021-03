Des cas de covid-19 empêchent le bon fonctionnement de la collecte des déchets à Niort et dans l'agglomération. Certaines tournées de ramassage ne pourront pas se dérouler.

Le coronavirus perturbe le ramassage des poubelles à Niort et dans l'agglomération

Les collectes des emballages, du verre et des ordures ménagères seront très perturbées sur certains secteurs

Dans certains secteurs de Niort et de l'agglomération, la collecte des déchets sera très perturbée à partir de ce mardi 16 mars. Le service est en effet touché par plusieurs cas de coronavirus et avec l'application des mesures de prévention et l'isolement des cas contact, les effectifs "se trouvent actuellement fortement affectés", indique Niort agglo dans un communiqué.

Les collectes qui ne pourront pas être assurées mardi 16 mars :

Les emballages à Niort : secteur avenue de La Rochelle (entre les rues du Clou-Bouchet et Saint-Symphorien), secteur Mansard, secteur Goise et route d’Aiffres, Route d’Aiffres, Champommier, Chantelauze et Trois Coigneaux, avenue de Limoges, rue Brun Puyrajoux, Fief Joly, avenue de la Venise verte, ZAC de Saint-Liguaire, route d’Aiffres et résidence séniors, avenue de Limoges jusqu’à l’aérodrome.

à : secteur avenue de La Rochelle (entre les rues du Clou-Bouchet et Saint-Symphorien), secteur Mansard, secteur Goise et route d’Aiffres, Route d’Aiffres, Champommier, Chantelauze et Trois Coigneaux, avenue de Limoges, rue Brun Puyrajoux, Fief Joly, avenue de la Venise verte, ZAC de Saint-Liguaire, route d’Aiffres et résidence séniors, avenue de Limoges jusqu’à l’aérodrome. Les ordures ménagères à Niort : secteur Goise et route d’Aiffres , avenue de la Venise Verte, Zac St Liguaire, route d’Aiffres et résidence séniors, avenue Limoges jusqu’à l’aérodrome

à : secteur Goise et route d’Aiffres , avenue de la Venise Verte, Zac St Liguaire, route d’Aiffres et résidence séniors, avenue Limoges jusqu’à l’aérodrome Le verre à Niort : secteur Brizeaux, Mirandelle et de la Mineraie

à : secteur Brizeaux, Mirandelle et de la Mineraie Les ordures ménagères à Echiré (centre), à Saint-Maxire (Saint-Maxire + les écarts d’Echiré : Ternanteuil, Les Habites, Bois Berthier, Moulin Neuf), au Vanneau-Irleau, une partie d’Arçais, à Aiffres (secteur Fief Chevalier)

Pour suivre la situation qui évoluera de jour en jour, Niort agglo conseille de consulter son site internet. Pour l’instant, la collectivité demande aux habitants de conserver leurs déchets verts, leur verre, ainsi que leurs déchets volumineux habituellement collectés sur rendez-vous et de privilégier l’apport en déchetterie ou en points d’apport volontaire.