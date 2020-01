Le coronavirus "ralentit l'activité" et suscite les questions à l'agence Leclerc Voyages d'Yvetot

Responsable de décès et de contaminations, l'épidémie de coronavirus a aussi des conséquences plus indirectes, notamment dans nos départements normands. À Yvetot, la directrice de l'agence de voyages Leclerc Voyages l'a constaté auprès de ses clients.

Normandie, France

L'épicentre du coronavirus, la ville chinoise de Wuhan, est à 9 000 km de chez nous ... et pourtant, les effets se font sentir jusqu'ici, en Normandie. Pour l'instant, pas sur le plan sanitaire : après des examens négatifs sur une patiente du CHU de Rouen (Seine-Maritime), l'Agence de santé régionale (ARS) Normandie a confirmé qu'aucun cas n'était à déplorer dans la région. Mais les agences de voyage doivent s'adapter à cette épidémie qui, au 29 janvier, a fait 132 morts, et plus de 6000 contaminés partout dans le monde.

Inquiétudes sur le long terme

L'épidémie a-t-elle causé des problèmes au sein de ces agences de voyages ? "À l'heure actuelle, ce qui est sûr, c'est qu'elle est à l'origine de beaucoup d'inquiétudes et de questions de la part de nos passagers", affirme Bénédicte Mastroieni, directrice de l'agence Leclerc Voyages d'Yvetot (Seine-Maritime). "Pour ceux qui pensaient à l'Asie principalement, mais aussi, on peut le dire, sur la totalité du monde."

La première question posée est la plus légitime : "Puis-je partir ?" La réponse se veut rassurante : "Nous n'avons aucune fermeture de destination, sauf, bien sûr, la Chine. Depuis lundi, personne ne peut s'y rendre", révèle la directrice d'agence. Par contre, elle constate que les inquiétudes ne se cantonnent pas aux voyageurs à très court terme : "Certains clients projettent de partir en septembre ou octobre, et ils s'interrogent déjà !"

La période entre janvier et mars est couramment la plus grosse époque de l'année pour les agences de voyage, et ça n'a pas manqué : "Cette inquiétude provoque un ralentissement de l'activité", observe Bénédicte Mastroieni. "Probablement les gens qui avaient des projets, et qui attendent d'en savoir davantage avant de s'inscrire."

Comment voyager sans risque ?

La question des voyages en avion se pose forcément, pendant un tel épisode d'épidémie. La preuve : la compagnie aérienne British Airways a annoncé ce mercredi 29 janvier la suspension immédiate de tous ses vols vers la Chine continentale. Même chose pour la compagnie indonésienne Lion Air, qui annule ses trajets à partir du 1er février. D'autres, comme l'américaine United Airlines ou Cathay Pacific (basée à Hong Kong) ont réduit leurs dessertes en suspendant certains vols vers Pékin ou Shanghai.

"Ce sont aux États de prendre cette décision", rappelle Bénédicte Mastroieni. De son côté, elle livre un petit conseil aux passagers souhaitant s'assurer des déplacements sécurisés : "L'idée, c'est de se rapprocher du site diplomatie.gouv.fr. On y trouve toutes les informations nécessaires sur la destination." Le site gouvernemental indique les démarches à suivre, la manière de se comporter ...

Il y a même tout un onglet réservé au coronavirus. "Les gens sont rassurés, ils ont les bonnes informations ! C'est le site avec lequel nous travaillons", précise la directrice de voyage. L'important pour elle, c'est de "prendre les bonnes décisions" et de ne plus se rendre dans les pays potentiellement dangereux.