C'est ce 3 mai que devait être lancée la saison hippique en Limousin avec une première réunion sur l'hippodrome de Texonnieras prés de Limoges. Mais avec la crise sanitaire tout est annulé. Et à Pompadour, le début de saison est aussi très compromis. Un coup dur pour tout la filière des courses.

Le coronavirus : une course d'obstacles pour le démarrage de la saison hippique en Limousin

Comme le veut la tradition c'est sur l'hippodrome de Texonnieras à Couzeix près de Limoges qu'est lancée la saison hippique en Limousin avec une première réunion qui devait se tenir ce premier dimanche de mai. Mais forcément avec l'épidémie de coronavirus tout est annulé. "C'est un vrai coup dur pour l'animation de notre territoire mais c'est surtout un coup dur pour les professionnels de la filière car ça fait plusieurs semaines qu'ils n'ont pas pu faire courir leurs chevaux" déplore Jean Pierre Pouret le président d'honneur de la société des courses de Texonnieras. Un hippodrome qui aux beaux jours peut attirer jusqu'à 1000 personnes pour suivre les courses.

Un début de saison compromis aussi à Pompadour

A Pompadour en Corrèze la saison des courses hippiques devait aussi débuter en mai avec la première des 11 réunions annuelles . En terme de fréquentation c'est le troisième hippodrome du grand Sud-Ouest avec prés de 30 000 spectateurs sur l'ensemble de la saison. "Pendant le meeting d'été nous avons normalement 120 chevaux qui s’entraînent à Pompadour " explique François Xavier Duny, le président de la société des courses de Pompadour qui veut rester optimiste car il espère que France Galop autorisera les courses sur l'hippodrome corrézien même si elles se dérouleront sans public mais seront diffusées à la télévision. "J'espère aussi qu'on va pouvoir sauver la deuxième moitié de la saison". Une saison qui se prolonge jusqu'en septembre avec un point d'orgue le 15 août.

Une filière en pleine incertitude

Mais la situation est très préoccupante pour les entraîneurs, les propriétaires de chevaux et bien sûr les jockeys. Fabien Lagarde est entraîneur à Pompadour "Je suis très inquiet car est ce que les propriétaires qui paient pour faire entraîner leurs chevaux vont continuer à le faire ? Le plus grave c'est qu'on est en pleine incertitude" explique t-il. Une crise qui tombe d'autant plus mal que d'importants investissements ont été réalisés ces dernières années pour effectuer des travaux à l'hippodrome de Pompadour. Des investissements qui vont devoir être remboursés.