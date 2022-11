Le corps d'un soldat de la Première guerre mondiale découvert près de Reims

Qui était-il ? Quand est-il mort et comment ? Il n'est pas certain que l'on connaisse un jour les réponses à toutes ces questions. Le corps d'un soldat a été retrouvé à Courcy près de Reims. Le corps, datant de la Première guerre mondiale a été exhumé. Une procédure a été lancée pour que l'on tente de l'identifier et d'assurer sa mise en sépulture. La direction régionale des affaires culturelles et l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ont été saisis

Un soldat allemand ?

Le territoire a été marqué par les guerres et régulièrement des restes humains de différentes armées sont retrouvés. Près du corps découvert à Courcy, quelques effets personnels allemands auraient été retrouvés. Il appartiendra " aux enquêteurs " de la DRAC d'établir cette provenance et, peut-être, de dater la mort du soldat.

Les historiens savent que dans le secteur de Courcy, français et russes ont combattu ensemble pour reprendre aux ennemis en 1917 le village de Courcy au prix de plus de 2.200 morts, blessés ou disparus.