Le corso de Bormes-les-Mimosas, prévu fin février, est annulé

Le maire de Bormes-les-Mimosas annonce ce vendredi être dans l'obligation d'annuler le Corso fleuri prévu fin février en raison de la situation sanitaire et des contraintes inhérentes. "Nous avons fait le choix de la raison plutôt que celui du cœur" dit l'élu.

La dernière édition du Corso fleuri de Bormes-les-Mimosas a eu lieu en 2020 (photo), l'édition 2021 avait également été annulée à cause de la crise sanitaire.

Le Corso fleuri de Bormes-les-Mimosas (Var) attire chaque année des milliers de personnes. Mais, comme en 2021, il n'aura pas lieu cette année. Après des semaines de réflexion, le maire François Arrizi annonce ce vendredi l'annulation du Corso prévu le 27 février 2022 en raison de la situation sanitaire et des contraintes inhérentes.

"Avec l’ensemble de l’équipe municipale, nos collaborateurs, et les constructeurs de chars, nous avons fait le choix de la raison plutôt que celui du cœur et donc pris la décision d’annuler l’édition 2022. Il n'y a pas de bonne décision, il y a un choix à faire" dit l'élu dans un communiqué. Et François Arrizi détaille les points essentiels qui ont motivé cette décision.

Comment respecter la distanciation ?

"Il semble hautement probable que la jauge des visiteurs soit limitée à 5.000 personnes avec port du maque obligatoire, respect des gestes barrière et de la distanciation sociale. La jauge du corso lorsqu’il fait beau, c’est 15.000 personnes. Non seulement l’équilibre financier ne serait plus assuré avec une fréquentation au tiers, mais combien de mécontents ? Comment faire une bataille de fleurs ou simplement suivre les chars en respectant la distanciation ? [...] Comment imaginer ces milliers de spectateurs, petits, grands, anciens, pressés les uns contre les autres, suivant telle une marée humaine le dernier char, se pressant autour des carcasses lors de la bataille de fleurs ? Comment imaginer un Corso fleuri à Bormes sans cette ambiance ? Sans cette proximité ?" se demande l'élu qui met également en avant des raisons économiques.

120.000 euros de fleurs

"Nous devons à partir du 15 janvier valider la commande de 150.000 fleurs pour un montant de plus de 120.000 euros. Nous devons aussi signer les contrats de toutes les troupes et groupes musicaux qui viennent déambuler pendant le corso. Nous parlons d’argent public et nous en sommes responsables."

Les bénévoles chargés de la construction des chars ont également été consultés et "la grande majorité a confirmé son souhait de ne pas s’engager, au vu de la situation actuelle, dans la réalisation des carcasses".

Le maire de Bormes-les-Mimosas donne rendez-vous en 2023 pour un "Corso d'exception"