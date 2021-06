Le Cotentin dévoile sa stratégie touristique avant la saison estivale

Il faut connaître une saison au moins aussi bonne que l'été dernier. Voilà en résumé l'objectif de l'agglomération du Cotentin à l'approche des beaux jours. Pour remplir les 1 950 hébergement que compte le Cotentin, elle mise donc sur le numérique. Les touristes vont apprendre à connaître Nestor, un majordome présent sur l'application mobile "Bonjour Nestor". Fin juin, dès sa sortie, il vous permettra de recenser tous les bons plans proches de votre localisation.

Les sentiers font partie intégrante de la stratégie. © Radio France - Arthur Blanc

Mais au-delà de Nestor, le Cotentin va continuer de mettre en avant ses 7 webcams en ligne, dont la dernière, installée à l'Anse du Brick à Maupertus en avril dernier. Des dispositifs appréciés par les touristes de dernière minute qui souhaite vérifier la météo avant de partir.

Mais dans la vie réelle, il y a également un plan : et notamment sur les 643 kilomètres de sentiers de randonnée A titre d'exemple, 2 passerelles sont posées à Urville-Nacqueville et au Rozel pour offrir un meilleur confort aux promeneurs. Et pour ce qui concerne les 220 kilomètres de côtes, 17 bases nautiques sont mobilisées pour apprendre et sensibiliser sur les dangers de nos eaux si particulières dans la Manche.

Fidéliser au maximum les touristes

Cette stratégie va même au-delà de la simple attraction touristique. L'agglomération ne s'en cache pas : il faut certes des vacanciers, mais il faut surtout créer le coup de cœur et ainsi trouver de nouveaux habitants. "En général, dans le Cotentin, quand on vient, on revient plus tard", confie Manuela Mahier, maire de La Hague et vice-présidente en charge du nautisme.

D'ailleurs, les Cotentinois vont également être mis à contribution pour trouver de nouveaux habitants. Courant juillet, des autocollants "Cotentin, unique par nature" seront distribués dans les boîtes aux lettres pour être collés sur les voitures.