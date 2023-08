Le Cotentin vous propose de relever un défi qui vous fera perdre des kilos

C'est la 3e fois depuis 2019 que l'opération "Foyers témoins" est lancée. L'agglomération du Cotentin lance un appel à candidatures. Il faut 30 foyers "de l'urbain, du rural, des couples avec ou sans enfants, des célibataires, des personnes de tous les âges et de tout le territoire" précise Edouard Mabire Vice-Président de l’Agglomération du Cotentin en charge de la Collecte et de la Valorisation des Déchets. L'agglomération du Cotentin accompagnera ces familles pendant 6 mois, qui à partir de début octobre, pèseront quotidiennement et séparément le verre, les emballages recyclables, les biodéchets et les ordures ménagères résiduelles. Puis tous les mois il y aura de petits moments conviviaux basé sur le retour d'expérience, Laura est ambassadrice du tri : "il y aura des ateliers zéro déchets mais aussi couture et en fonction de thématiques. On partagera aussi une newsletter tous les 15 jours pour que chacun y donnent ses astuces".

Depuis 2019, ce sont plus de 40 foyers qui se sont engagés dans cette opération. Tous ont observé une réduction de leur production de déchets entre 30 et 50 %.

Les inscriptions c'est jusqu'au 22 septembre sur le site lecotentin.fr , sur la page Facebook Réduire ses déchets dans le Cotentin ou allez à la rencontre des ambassadeurs du tri sur leurs différents stands.

Si vous souhaitez participer à l'opération, remplir formulaire ICI