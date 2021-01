Le coup de blues de la jeunesse Corse

Crise sanitaire, confinement, études en distanciel, isolement, la jeunesse Corse ne vit pas très bien la situation qui leur est faite depuis près d’un an. Tous trouvent le temps long et espèrent que leur avenir ne sera pas compromis par cette période incroyable.

Comment la jeunesse Corse vit-elle la situation de crise sanitaire effective depuis un an maintenant ?

Dans les écoles, collèges, lycées et autres universités le quotidien a radicalement changé. Confinement, cours à la maison, puis mesures sanitaires en classe, autant d’éléments qui jouent incontestablement sur le moral des troupes. A tous les étages de la fusée on retrouve des situations difficiles. Les jeunes sont en souffrance et semblent pour beaucoup perdre patience face à cette épidémie de covid-19.

Au lycée Paul Vincensini à Bastia, la vie a changé du tout au tout. Et pour les jeunes, ne se consacrer exclusivement qu’aux études, ça peut durer un temps, mais pas trop non plus.

A Corte, la vie n’est pas rose non plus pour les étudiants. L’université, premier temps d’indépendance souvent pour les jeunes, n’a plus ce même parfum de liberté. Université fermée, cours en distanciel, établissements de divertissements fermés, la vie étudiante est tout aussi difficile.

La crise sanitaire complique par ailleurs le quotidien des plus précaires. A Corte, l’épicerie solidaire tourne à plein régime. Une épicerie solidaire qui compte, hélas, de plus en plus de bénéficiaires.